Mezzogiorno, Gentiloni: «Questo è il momento di investire»

«Lo dico alle imprese: questo è il momento di investire al Sud. Il momento è oggi, non dopodomani». Suonano come un appello le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, pronunciate a Matera intervenendo al convegno dal titolo Mezzogiorno protagonista: missione possibile. «Oggi ci sono le condizioni per investire anche grazie a un contesto fiscalmente favorevole». Dalla “città dei Sassi” lo stesso messaggio è arrivato questa mattina, (capitale europea della Cultura per il 2019) attraverso il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti, secondo cui «negli ultimi due anni il Mezzogiorno ha preso a crescere più del Centro-Nord e questo ha contribuito ai risultati che stiamo vedendo: ciò aiuta tutta l'Italia».

Il premier: «Interventi seri e ad hoc ma senza errori del passato»

«Non credo che per essere meridionalisti, bisogna essere nostalgici della Cassa del Mezzogiorno. Si possono mettere in piedi interventi seri e allo stesso tempo evitare gli errori di trenta o quarant’anni fa. Si può fare ma bisogna assumersene le responsabilità». Per Gentiloni quel che occorre è una «politica meridionalistica di tipo nuovo» con una collaborazione rafforzata tra le istituzioni locali e il Governo centrale. E il fatto che oggi l'esecutivo nazionale abbia ha un ministro ad hoc, essendo stata affidata a Claudio De Vincenti la responsabilità per la Coesione e il Sud, non è solo un aspetto simbolico bensì «il segno di un'intenzione politica. E il lavoro di De Vincenti sta confermando che questo simbolo ha un senso». Investire al Sud «non è sprecare risorse»: per rendere l’idea il premier ricorda i «691 cantieri» aperti e «progetti per un valore totale di 6,3 miliardi di euro»; «altri sono “attivati” e altre misure sono allo studio. Sono stati fatti anche passi in avanti nella gestione dei fondi europei: questo vuol dire che al Sud si può investire perché ci sono le condizioni per le imprese».

Sud al centro dell’agenda del Governo

«Il governo va avanti facendo il suo dovere, giorno per giorno, indipendentemente dalla durata della legislatura, che è decisa dal presidente della Repubblica», è la rivendicazione di De Vincenti. Fare il suo dovere, per il ministro, equivale a dire predisporre «interventi per risolvere i problemi dell'Italia, a cominciare da quelli del Mezzogiorno che è al centro della nostra agenda». Restituire un orizzonte di speranza ai giovani del Sud diventa, dunque e a maggior ragione, l’asse portante della strategia seguita. «Da questa giornata di Matera stanno arrivando indicazioni su tutte le potenzialità del Mezzogiorno che dobbiamo mettere a sistema. E in questo senso saranno fondamentali gli investimenti sulle infrastrutture». Viene ribadito da De Vincenti inoltre l'impegno del governo sulla questione Ilva di Taranto. «Siamo in prima linea per un piano industriale forte, a tutela dell'occupazione e dell'ambiente. E faremo così anche per le altre questioni aziendali, perché non vogliamo perdenti della globalizzazione». Il ministro sottolinea di «vedere nel futuro una svolta decisiva nella qualità della politica meridionalista, che è cominciata con i governi Renzi e Gentiloni e con i masterplan e i patti del Sud in cui abbiamo messo in testa le priorità delle comunità locali».

Pan (Confindustria): bene Matera, ora accelerare su investimenti

Per Stefan Pan, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le

politiche di Coesione territoriale di Confindustria, «con l'incontro di oggi il governo ha dato un segnale non solo simbolico di attenzione allo

sviluppo del Sud. La scelta stessa di Matera sottolinea l'importanza decisiva dei fattori immateriali, come la cultura, per la crescita dei territori». La sfida è riuscire sempre più «a incorporare questi elementi nella dimensione imprenditoriale», per rendere più stabili e diffusi i segnali di vitalità che si stanno registrando nel Mezzogiorno. «Una nuova linfa sta lentamente rivitalizzando il tessuto imprenditoriale meridionale dopo anni di crisi: quella dell'innovazione, delle nuove competenze, di una rinnovata voglia di fare impresa. Serve ora - conclude il vicepresidente di Confindustria - un'accelerazione robusta degli investimenti pubblici e privati per dare a questa linfa la forza e la velocità necessarie per rigenerare il tessuto economico del Sud e dell'intero Paese».

