Renzi: per stop a larghe intese votare Pd, non i partitini

«Per evitare le larghe intese bisogna prendere tanti voti. Ogni voto al Pd andrà in questa direzione, ogni voto ai piccoli partitini aiuterà invece lo schema delle larghe intese» . Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews, sottolineando che «il Pd farà liste molto larghe, pescherà al centro e a sinistra, nell'associazionismo e nella società civile, non si chiuderà nei propri confini stretti. Parlerà agli italiani».«Se la Germania ha conosciuto stabilità e crescita con questa legge - aggiunge il segretario parlando del modello tedesco- chi siamo noi per non essere all'altezza di questa sfida?». «Non ho fretta di votare, ma di abbassare le tasse» scrive ancora Renzi, ribadendo poi il suo «no» all'alleanza con Berlusconi.

«Legge elettorale: fieri del risultato, regole scritte insieme»

«Prosegue il cammino della legge elettorale alla Camera» scrive ancora Renzi, e «ribadisco il concetto: gli stessi che ci hanno criticato per mesi sull'Italicum dicevano che bisognava fare una legge condivisa. Dopo il fallimento del referendum, ahimè, l'unica legge che può passare è una legge che veda il consenso dei principali partiti: Pd, M5s, FI e Lega insieme a SI hanno condiviso insieme le regole. Dovremmo essere tutti fieri per questo risultato nel metodo. Finalmente le regole scritte insieme!».

«Modello tedesco non mi piace, ma non c'è alternativa»

«Il sistema che è emerso è un proporzionale con lo sbarramento al 5%: il sistema tedesco» scrive Renzi parlando del modello di legge elettorale sul quale si giunti all'accordo. «A me non piace, non è la mia legge elettorale - dice - ma l'alternativa, dopo la bocciatura del referendum, è un altro proporzionale solo con lo sbarramento al 3%. Nient'altro». «Non sono possibili altre leggi elettorali, purtroppo» spiega ancora. «Perché io - aggiunge - per creare un sistema dell'alternanza con meno poltrone, una sola camera a dare la fiducia, il ballottaggio, io ho fatto di tutto, dimissioni incluse. Adesso la realtà ci chiama».

Renzi a Pisapia: «No alleanza con il Cavaliere, non siamo noi il nemico»

«Ieri Pisapia ha detto: come farà il Pd a allearsi con chi ha fatto la legge per depenalizzare il falso in bilancio? Noi non vogliamo allearci, caro Giuliano - scrive ancora Renzi rivolgendosi all'ex sindaco di Milano - ma ci piacerebbe anche che venisse ricordato che quella legge l'abbiamo abolita noi. Quando la sinistra radicale si renderà conto che non siamo noi gli avversari contro cui fare polemica ogni momento sarà un gran giorno». «Fare critiche è molto facile - aggiunge il segretario - trovare soluzioni è più bello. E noi vogliamo stare dalla parte delle soluzioni».

«Non ho fretta di votare, ma di abbassare le tasse»

«Quando le cose vanno meglio i dati Istat non fanno rumore» scrive ancora il segretario dem - grazie alle misure della Legge di Bilancio "che finalmente iniziano a ingranare" il primo trimestre ha fatto più 0,4% e la disoccupazione è all'11% (scesa di oltre due punti), mentre quella giovanile è al 34% (scesa di oltre dieci punti)». «E nei prossimi mesi - assicura - andrà ancora meglio, grazie a Industria 4.0 e i progetti su Periferie e Investimenti».

«La strada è ancora lunga - spiega Renzi - ma questi dati economici dimostrano che la legge di bilancio è lo strumento più efficace per indirizzare il rilancio del Paese: ecco perché noi non siamo interessati a discutere oggi della data delle elezioni, ma ci basta che la prossima legge di bilancio continui nella stessa direzione delle ultime. Noi non abbiamo fretta di votare, noi abbiamo fretta di abbassare le tasse, tutto qui».

Il video postato sui social dall'ex premier

«Da oggi "terrazza Pd" su sicurezza, clima, lavoro»

«Per tutto giugno e luglio daremo vita a dei dibattiti, a degli incontri, a degli approfondimenti. Iniziamo oggi alle 19 con Marco Minniti sul tema della

sicurezza, domani parleremo di ambiente, climate change e dell'accordo di Parigi, mercoledì riprenderemo su lavoro e Jobs Act» Così, in un video realizzato sulla terrazza del Nazareno, sede romana del Pd, e diffuso sui social network Renzi annuncia il via agli incontri di #terrazzaPd. «Un modo di essere cittadini e non soltanto numerini - spiega il segretario Dem - un modo per vivere concretamente non soltanto l'appartenenza al Pd ma anche la voglia di discutere e dialogare. Sui social e sulla rete ci troveremo per ragionare insieme di che tipo di Italia vogliamo per il futuro».

