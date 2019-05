Gentiloni: l’Italia cresce più del previsto, occasione da non sprecare

Dall’Istat oggi dati «molto positivi e incoraggianti». Dati che «confermano che il paese si muove, l'economia cresce a ritmi maggiori di quelli che noi stessi avevamo previsto». Per il premier Paolo Gentiloni, intervenuto all'inaugurazione della stazione alta velocità di Napoli Afragola, «queste sono occasioni che un Paese non può sprecare». Nello scalo progettato dall'archistar Zaha Hadid alle porte del capoluogo campano, da lunedì prossimo, si fermeranno i primi convogli. E il messaggio del presidente del Consiglio è che un «grande» Stato deve essere «orgoglioso delle sue grandi opere». La nuova costruzione si presenta «carica di simboli» agli occhi di Gentiloni. Il primo è che c'è un Paese «che rialza la testa». Secondo qualcuno, si tratterebbe di « un'opera troppo grande, forse faraonica. Ma le opere faraoniche lasciano il segno».

Sicurezza impegno prioritario del governo

La sicurezza «sarà il nostro impegno prioritario», assicura ancora il premier in rapporto ad alcuni episodi criminosi che si sono verificati, di recente, nella zona dove è stata realizzata l’opera. «Non possiamo sprecare un'occasione» come quella della nuova stazione «lasciandola in abbandono», annota Gentiloni. Il piazzale antistante sarà intitolato a Zaha

Hadid che ha firmato il progetto dell’avveniristica struttura e da domenica prossima a martedì 11 luglio nella stessa stazione sarà allestita una mostra gratuita dedicata ad alcuni progetti infrastrutturali inaugurati da poco o in via di completamento realizzati dall’architetto in diverse parti del mondo. «Lo Stato qui sarà presente in forze e garantirà la sicurezza», rassicura intanto il premier. «Qui arriva lo sviluppo non per questo arriva necessariamente la violenza e la corruzione ma arriva la possibilità di rilancio del territorio».

Infrastrutture, Delrio: ritardi non colpa del Codice appalti

«Afragola è un'opera incompiuta? Mi scappa da ridere se lo è. Questa opera è già compiuta perché da domenica prossima partiranno 36 treni». Si spinge oltre le polemiche il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio sulla struttura destinata a modificare le rotte del traffico ferroviario tra Nord e Sud e a contribuire all'efficientamento delle connessioni con le aree meridionali. La stazione di Afragola «rischiava di essere una grande opera incompiuta e invece è diventata un simbolo di speranza». Riflettendo più nel complesso, per Delrio i ritardi rilevati nelle grandi opere infrastrutturali dal 2001 «dimostrano che non è colpa del Codice degli appalti, ma della debolezza strutturale delle imprese, di gare fatte male e di stazioni appaltanti non all'altezza». Adesso «i lavori ferroviari procedono tutti e rispettano i tempi» e procedono «senza contenziosi importanti e questo è merito di Rfi». Per il ministro «dentro Fs non c'è un'opera incompiuta e lasciata a metà».

Mazzoncini (Fs): avanzeremo con determinazione al Sud

«Avanzeremo velocemente e con grande determinazione al Sud, abbiamo grandi progetti» è l’assicurazione dell'amministratore delegato di Fs Renato Mazzoncini. Afragola è «un avamposto sociale che serve per unire il territorio, è una stazione fatta apposta per evitare che il territorio senta la divisione». E a suo dire anche «il simbolo della ripartenza degli investimenti al Sud. Gli investimenti stanno ripartendo in maniera decisa».

