La fatica di tenere il passo della Rete condidando nelle nuove regole Ue

In vent’anni, da quando anche in Italia sono arrivate le regole per la privacy, la sfida principale non è cambiata. Anzi, si è ingigantita. Proteggere i dati personali nell’era della Rete e dei social è diventato sempre più complicato. Come ha sottolineato il Garante Antonello Soro nella relazione annuale svolta davanti al Parlamento, «internet è divenuto la nuova dimensione entro cui si svolge la personalità di ciascuno». Grande libertà per ognuno di dire la propria, ma anche enormi rischi di eccessi e violenza.



Faticosa rincorsa

Finora le normative nazionali non hanno retto il confronto con le innovazioni digitali. Sono sempre rimaste un passo indietro. Tra protezione dei dati personali e nuove tecnologie è stata una rincorsa continua, ma la distanza non si è mai ridotta. Anzi, semmai è la privacy ad avere sempre di più il fiatone. Le norme sulla riservatezza hanno dovuto spesso assistere impotenti agli scatti in avanti delle trasformazioni digitali, incapaci se non di prevederle(che sarebbe pretendere troppo) quanto meno di fare da argine alle chine pericolose che la Rete di frequente imbocca.



Le regole che verranno

ll nuovo regolamento europeo, che entrerà in vigore a maggio 2018, potrebbe però imporre un cambio di strategia, con il passaggio «da una tutela prevalentemente remediale, dunque successiva, a una di tipo essenzialmente preventivo». Ovvero - ha ricordato Soro - improntata alla minimizzazione dei rischi, alla loro prevenzione. E questo grazie all’impostazione delle regole Ue, ma anche al fatto che queste ultime saranno le stesse in tutti i Paesi dell’Unione. Non ci sarà, infatti, bisogno di recepimento: il regolamento sarà immediatamente operativo a partire dal 25 maggio 2018.



Privacy come risorsa

Le nuove norme, però, da sole non basteranno. Privacy e internet potranno correre appaiati se nella società avverrà un mutamento culturale, se la protezione dei dati sarà considerata non più un costo, ma una «risorsa essenziale in una società sempre più digitale e interconnessa».

