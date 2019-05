Torino, al lavoro la Digos. Presto una informativa al pm

Sono affidate alla Digos della questura di Torino le indagini su quanto accaduto sabato sera in piazza San Carlo durante la proiezione della finalissima di Champions League. Una serata che si è conclusa con 1.527 feriti, di cui tre gravi. Ieri gli investigatori hanno consegnato alla procura una prima informativa, che ha determinato l’apertura formale di un procedimento (a carico di ignoti) per lesioni colpose plurime. Nei prossimi giorni è atteso un secondo report. Al vaglio le lacune di organizzazione e di gestione dell'evento, con l’obiettivo di accertare la causa dell’ondata di panico fra gli spettatori.

Nuovo vertice in prefettura

Nuovo vertice in Prefettura, a Torino, sui fatti di piazza San Carlo. I responsabili delle forze dell'ordine hanno fatto il punto sulle criticità emerse sabato sera e hanno iniziato a discutere delle proposte avanzate in queste ore per evitare che simili episodi si ripetano. «Sono state avanzate delle proposte per la gestione degli eventi futuri - si limita a dire l'ex comandante dei vigili urbani, ora consulente della sindaca Chiara Appendino - che verranno valutate nelle sedi opportune». Bocche cucite tra gli altri partecipanti al vertice.

Erika resta grave, migliora il bimbo ferito

Lotta tra la vita e la morte Erika P., la 38enne di Domodossola (Verbania) che sabato sera, in piazza San Carlo, è andata in arresto cardiaco per schiacciamento ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Di tutti i feriti ancora ricoverati, le condizioni della donna sono quelle che preoccupano maggiormente i sanitari. La donna viene tenuta in ipotermia e la prognosi rimane strettamente riservata. Migliorano ancora le condizioni di Kelvin, il bambino di 7 anni ferito sabato sera in piazza San Carlo. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, i sanitari del Regina Margherita lo hanno estubato. Il piccolo paziente è sveglio e cosciente, riferiscono fonti sanitarie, e respira da solo. Resta a scopo precauzionale la prognosi riservata; nei prossimi giorni, se continuerà a migliorare, uscirà dalla Rianimazione per essere ricoverato in un reparto di degenza.

Peggiorano le condizioni della signora di 63 anni

E purtroppo peggiorano le condizioni della 63enne ricoverata nella rianimazione ospedaliera dell'ospedale Molinette, a Torino, per le ferite riportate sabato sera in piazza San Carlo. La paziente è stata sottoposta nella

sala operatoria di Neurochirurgia universitaria a un intervento di stabilizzazione della colonna cervicale a causa di una sopraggiunta instabilità.

Domani il ministro Minniti visiterà i feriti in ospedale

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, farà visita domani negli ospedali di Torino alle persone rimaste ferite sabato sera in piazza San Carlo, mentre

assistevano alla proiezione della finale Champions.

L’assessore Saitta: 6 minuti per trasportare i pazienti più gravi

«Sei minuti per il trasporto in ambulanza dei feriti più gravi, 12 per quelli meno gravi, reclutamento di tutti gli ospedali della cintura torinese per i codici verdi, ovvero per le persone con ferite da taglio: la catena preordinata ha funzionato egregiamente», ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte, Antonio Saitta, in una relazione sui fatti di sabato notte, letta oggi nell'aula del Consiglio regionale dall'assessore al Welfare, Augusto Ferrari, poiché Saitta è impegnato a Roma. «Tutti gli ospedali coinvolti nella maxi-emergenza hanno fatto funzionare al meglio le cosiddette procedure a cascata dei 'piani di massiccio afflusso', richiamando in servizio tutto il personale reperibile. E hanno prestato soccorso, come ben sapete, a oltre 1.500 feriti». ha sottolineato oggi nell'aula del Consiglio regionale l'assessore Augusto Ferrari, leggendo la nota sui fatti di sabato notte predisposta dall'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, che oggi è a Roma. «Alle 1.30 di notte - ha aggiunto - la situazione era tornata sotto controllo, ma la procedura di maxi emergenza è stata dichiarata conclusa, d'intesa con la prefettura di Torino solo dopo le 3».

Chiamparino: la catena di comando non ha funzionato

«Non mi sento di condannare la sindaca Appendino perché sabato sera era a Cardiff. Sulla piazza, però, deve esserci una catena di comando che funziona e questo, evidentemente, non è accaduto», ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per dieci anni sindaco di Torino, che sui fatti di sabato sera in piazza San Carlo suggerisce «l'istituzione in Comune di una commissione d'inchiesta per capire che cosa è accaduto».

Continua lo sciacallaggio sul web: diffusa la fasa notizia di un arresto

Sciacallaggio non solo in piazza San Carlo fra borse e zaini abbandonati sabato notte dai tifosi in fuga, ma anche su internet. È andata in rete la falsa notizia dell'arresto dell'uomo che, con il suo comportamento, avrebbe scatenato l'ondata di panico. Ne vengono riportate anche le generalità, che forse non a caso corrispondono a quelle di un ricercatore che ha al suo attivo un libro sulla “disinformazione” nei social network.

© Riproduzione riservata