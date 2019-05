Una bussola per scegliere tra 4.800 corsi

L'Italia resta ancora indietro, rispetto alle medie europee, per numero di laureati (il 26%, tra chi ha tra i 30 e i 34 anni, contro un 33% della Germania e un 40% della Spagna) e anche il numero delle matricole negli ultimi anni ha conosciuto una contrazione: eppure, il possesso di una laurea (triennale o magistrale) resta ancora un ottimo alleato sia sulle possibilità di trovare un lavoro sia sulle prospettive di carriera e di guadagno. E' molto importante, però, scegliere il percorso adatto, considerando le proprie aspirazioni ma anche gli sbocchi occupazionali, i servizi offerti dall'ateneo, le opportunità che si possono presentare all'estero.

Il Sole 24 Ore presenta mercoledì 14 giugno la “Guida alla scelta dell'università” (a 0,50 euro, in vendita abbinata al quotidiano), in cui viene offerta una panoramica completa delle facoltà: i 4800 corsi (150 in più rispetto all'anno precedente) sono raggruppati per aree e per ogni area vengono illustrate le caratteristiche fondamentali, gli aspetti innovativi, i risultati occupazionali ottenuti dai colleghi che hanno preceduto le matricole del 2017.

All'interno della Guida, inoltre, vengono ricordati i possibili sconti offerti dal fisco e le modalità per arricchire la propria formazione con una laurea all'estero o più semplicemente con soggiorni oltre confine.

Il data base a disposizione sul sito, all'indirizzo www.ilsole24ore.com/universita, consente infine di selezionare l'ateneo più adatto, indicando i criteri di ricerca per area geografica, classe di laurea, livello, numero chiuso. E verificando l'offerta sede per sede.

