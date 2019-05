Nasce Oso, 2 milioni di euro a progetti per disabilità e sport

«Lo sport è importante per tutti. Perché quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per portare a casa piccoli risultati che ti fanno venire voglia di rilanciare e di vedere dove puoi arrivare, alla fine impari a vivere». Parola di Alex Zanardi, campione paralimpico, a margine della presentazione di Oso-Ogni Sport Oltre, la prima comunità digitale per avvicinare le persone con disabilità allo sport, presentata oggi a Roma. L’iniziativa, lanciata dalla Fondazione Vodafone e realizzata con la collaborazione del Comitato italiano paralimpico, mette in rete tutte le informazioni utili a chi vuole praticare sport in Italia e creare una comunità di utenti fra persone con disabilità, le famiglie, gli istruttori ed i professionisti sportivi e tutti coloro che sono appassionati di sport, veicolando un modello inclusivo di partecipazione, perché lo sport sia davvero

un'opportunità per tutti.

Bebe Vio: lo sport mi ha fatto capire che potevo farcela

«Lo sport per me ha rappresentato tutto, ho iniziato a fare sport a 3 anni. Sono cresciuta con lo sport. All'inizio era un divertimento, poi con la malattia è stata la cosa che mi ha fatto capire che potevo farcela», ha detto la campionessa paralimpica Bebe Vio. «Uno sportivo è mille passi avanti», ha aggiunto. Ad esempio nello «sport ci sono delle regole che vanno rispettate, così come nella vita. Nello sport vedi il rispetto per gli altri, ha concluso, che raramente si vede nella vita».

Pancalli: 70mila giovani italiani praticano sport

«I numeri non sono mai sufficienti rispetto a quello che vorremmo che lo sport potesse raggiungere. Parliamo di circa 70.000 persone su un potenziale di circa 700-800.000 ragazze e ragazzi in Italia che potrebbero farlo», ha sottolineato Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano Paralimpico (Cip). «Lo sport - aggiunge - è importate come tante altre attività. È un diritto, ma anche uno strumento straordinario di inclusione e integrazione. Non è solo alta competizione, è molto di più. È quello che si pratica quotidianamente e sul territorio e aiuta un paese a crescere».

Bisio: aiuta a superare i limiti

«Lo sport è un atto umano di grande aggregazione e unione, aiuta a superare limiti, ispira le persone. Per questo abbiamo deciso di finanziare questo progetto», ha sottolineato Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone

Italia.

Malagò: auspico una fusione Coni-Cip

«Auspico che nell'agenda del prossimo Governo ci sia una possibile futura fusione tra Coni e Comitato Italiano Paralimpico». È la proposta lanciata dal presidente del Coni Giovanni Malagò. «Il mio sogno è una carta intestata con entrambi i marchi», ha aggiunto a margine, «poi non dipende da me, probabilmente non ci sarò nemmeno più io, ma mi sembra una cosa di buon senso».

Sulla piattaforma raccolta di fondi

L'obiettivo di Fondazione Vodafone è quello di aumentare in modo significativo il numero delle persone con disabilità che praticano una disciplina sportiva, creando uno strumento pratico, digitale e fruibile per mettere a sistema tutte le realtà che si occupano di sport e disabilità attraverso la piattaforma ognisportoltre.it e la App Oso, disponibile per Android e ios. La piattaforma ospita già circa 40 progetti nazionali e locali selezionati attraverso il bando da 1,9 milioni di euro (concluso a maggio 2017), è aperta a tutte le associazioni che vogliono far conoscere il proprio progetto e accedere a una raccolta fondi da parte degli utenti della community. (N.Co.)

