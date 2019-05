Un anno di calcio: Juventus da 10, Atalanta da 10 e lode. Inter...

Ci sono due squadre, a mio avviso, che in campo italiano possono ambire al ruolo di regine della stagione appena conclusa: Juventus, ma fino a qui era facile pensarci, e Atalanta. Chiarisco subito il criterio di giudizio: che non è legato ai soli risultati ottenuti, ma ai risultati ottenuti rispetto alle attese di inizio anno. Insomma un po’ come quando, a casa nostra, diamo dei somari ai nostri figli per un 6 che avrebbe dovuto essere un 9, oppure li lodiamo a dismisura per un 6 che eravamo certi fosse un 4.

Per questo motivo, sul primo posto del podio, dico Atalanta (voto 10 e lode): i bergamaschi a inizio stagione puntavano alla salvezza. E questa era l’attesa di tutti, critici inclusi. Ne è uscita semplicemente la stagione più straordinaria di sempre: quarto posto in Serie A (il precedente migliore era un quinto posto 69 anni fa...). Record assoluto di vittorie totali in Serie A (21, contro le 17 nella stagione 1949/1950). Record di punti (72, il massimo precedente era di 52 nel 2011/2012). Record di vittorie esterne (9, precedente 6 nelle annate 1961/62, 2000/2001 e 2001/2002). Record di punti in trasferta (32) e di gol segnati in trasferta (31). La qualificazione diretta all’Europa League del prossimo anno è solo un accessorio, una ciligina sulla torta di un’annata che definire straordinaria è perfino limitativo. Il tutto ottenuto con il gioco (bello, per di più) cosa non proprio frequente dalle nostre parti. E mettendo in mostra una capacità di reazione da grandissima squadra: dopo il 7-1 incassato a San Siro contro l’Inter, a metà marzo, era fin troppo facile ipotizzare un crollo. Invece i nerazzurri (quelli bergamaschi) hanno ripreso a correre come se nulla fosse.

Il secondo posto del podio, con un 10, va alla Juventus: i bianconeri a inizio stagione erano dati come sicuri vincitori del Campionato e della Coppa Italia. Troppo il divario con tutte le possibili rivali. Hanno rispettato il pronostico e, lo ripeto per l’ennesima volta, questa è una cosa che sanno fare solo le grandi squadre. La Juventus lo ha fatto. La stagione bianconera era chiaramente indirizzata in chiave Champions: la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie era l’obiettivo vero. Gli altri erano accessori utili e piacevoli, ma non necessari. Una vittoria in Champions avrebbe dato all’intera annata un valore unico, anche a costo di perdere tutto in campo nazionale. Non è stato così, come sappiamo, ma le finali per perderle bisogna arrivare a giocarle. Tuttavia perdere 7 finali su 9 non può essere un caso: forse l’abitudine a non cercare la vittoria attraverso il gioco (in Italia spesso non ce n’è bisogno) è il vero limite che la Vecchia Signora deve ancora superare. Allegri ha sempre sostenuto che l’importante è fare il risultato, ed è vero, ma è ancor più importante arrivarci attraverso il gioco, il buon gioco e il bel gioco. Che poi, negli scontri diretti in una partita secca, è spesso quello che fa la differenza.

Terzo posto, sempre con un 10, al Crotone: nessuno a inizio stagione avrebbe puntato un centesimo sulla possibile salvezza dei calabresi. Il ritorno nella serie cadetta appariva come inevitabile. E la situazione di classifica, a due mesi dalla fine del campionato, confermava in pieno i pronostici. Poi sono arrivati in sequenza le vittorie con Chievo e Inter, il pareggio con il Torino, la vittoria con la Sampdoria, il pareggio con il Milan, due vittorie consecutive con Pescara e Udinese. La sconfitta secca (3-0) in casa della Juventus alla penultima giornata sembrava aver tolto ogni speranza e reso vano un finale di stagione oltre il possibile: invece la vittoria all’ultima giornata (3-1 contro una inesistente Lazio) e la contemporanea sconfitta dell’Empoli (2-1 con il già retrocesso Palermo) hanno regalato una salvezza che, per il Crotone, vale quanto una Champions.

Scendiamo dal podio, e arriviamo al Napoli (voto 9): i pronostici dicevano che lottava per un posto in Champions (obiettivo centrato). Sfortunato nell’incrociare il Real Madrid nei quarti di Champions, vero, ma il modo in cui è maturata l’eliminazione lascia un po’ di amaro in bocca. Per i partenopei è arrivato però il record di punti nella storia della Serie A (86) insieme al primato di miglior attacco (94 gol) del nostro campionato. Sarri e suoi uomini sono anche la squadra con meno sconfitte (4, la Juventus ha perso 5 volte) e in tutta la stagione hanno espresso un ottimo gioco. Forse il più bello tra tutte le italiane. Alla fine l’impossibilità di lottare per il titolo è legata ai troppi pareggi (8) segno di una difesa che dovrà essere sistemata, a mio avviso, più a livello di uomini che di meccanismi.

Roma, Lazio e Milan, voto 8: partiamo dai giallorossi, che dopo la Juventus avevano senza dubbio la rosa migliore. Con il secondo posto hanno fatto quello che dovevano, senza un guizzo che avrebbe potuto alzare il voto. Troppe 7 sconfitte in campionato, male nelle competizioni europee (subito fuori dalla Champions nei playoff contro il Porto, eliminazione agli ottavi con il Lione in Europa League). Sarebbe bastato poco per essere davvero l’anti-Juve, ma quel poco è mancato. Stesso voto per l’altra squadra romana, la Lazio: se avessi dovuto esprimere un giudizio a inizio maggio avrei dato almeno un 9, forse anche qualcosa in più. Le ultime tre partite (sconfitte brutte e di fatto senza giocare contro Fiorentina, Inter e Crotone) condizionano a mio avviso l’intera stagione: le competizioni vanno onorate fino alla fine, e il fatto che sia una brutta abitudine delle squadre italiane tirare i remi in barca non deve costituire una giustificazione. Ottimo il percorso in Coppa Italia, ma nella finale con la Juventus non si è vista nemmeno da lontano la vera Lazio. Potrà sorprendere, ma lo stesso ottimo voto (8) lo assegno al Milan: i rossoneri avevano una rosa di livello piuttosto scadente, con molti giocatori addirittura semi-sconosciuti. Sono arrivati in Europa League (anche se il sesto posto porta dritto agli scomodissimi preliminari) e hanno vinto la Supercoppa italiana contro la Juventus. Un trofeo che, sulla carta, avrebbe dovuto prendere la strada per Torino senza nemmeno dare il fischio d’inizio. Tra alti e bassi Montella ha fatto un ottimo lavoro.

La sufficienza (voto 6) accomuna un blocco corposo di squadre: Torino, Sampdoria, Cagliari, Sassuolo, Udinese e Chievo. Tutte salve, tutte ovviamente fuori dalle Coppe. Da tutte era lecito attendersi qualcosa in più: in qualche caso a livello di risultati complessivi, e vale soprattutto per il Torino, in altri a livello di tenuta nel corso della stagione. Hanno fatto il compito assegnato.

Passiamo alle bocciature, più o meno pesanti: Bologna e Genoa arrivano al 5. Da entrambe ci si aspettava una salvezza tranquilla, più di quanto non sia stata nella realtà delle cose. Per entrambe un campionato trascinato stancamente, il Bologna in particolare non ha saputo confermare le belle prestazioni dello scorso anno.

Fiorentina, voto 4: la Viola puntava, a pieno titolo, a un posto in Europa. Non c’è arrivata, nonostante il fatto che per il sesto posto sia stata più una gara di”ciapanò” (gioco di carte in cui vince chi non prende...). E nonostante avesse una rosa superiore, a mio avviso, rispetto a quella del Milan. Di certo le continue polemiche sull’allenatore, a campionatoin corso, non hanno giovato. Come non giova al voto finale la prestazione in Europa League, con l’eliminazione ai sedicesimi da parte del Borussia Mönchengladbach: battuto fuori casa 1-0, ma poi subìto al Franchi 4-2 con una sconfitta che è costata un passaggio ai quarti che sembrava ormai acquisito. Stop precoce anche in Coppa Italia (1-0 al San Paolo contro il Napoli, ai quarti di finale).

Insufficienze pesanti (voto 3) per Empoli, Palermo e Inter: le prime due sono retrocesse, ed è inutile aggiungere altro se non che i siciliani, almeno, hanno onorato il campionato fino alla fine. Battendo l’Empoli all’ultima giornata hanno di fatto deciso la retrocessione dei toscani e la salvezza del Crotone. L’Inter non è retrocessa, ma ha fallito uno dopo l’altro tutti gli obiettivi della stagione: è partita puntando alla qualificazione in Champions, obiettivo lecito dopo il quarto posto dell’anno precedente, e ha via via dirottato le attenzioni sull’Europa League (eliminazione nel girone iniziale) sulla Coppa Italia (eliminazione ai quarti in casa contro la Lazio, 1-2) e sulla qualificazione all’Europa League del prossimo anno (mancata, visto il settimo posto). Una stagione piena di confusione dentro e fuori dal campo: quattro allenatori (dimissioni di Mancini a pochi giorni dall’inizio del campionato, poi Frank de Boer, Stefano Pioli e infine Stefano Vecchi per le ultime tre partite) e una costante mancanza di chiarezza su chi davvero abbia potere decisionale dalle parti della Pinetina. Il futuro sarà sotto il segno di un duro lavoro.

Ultimo classificato (voto 2) il Pescara: che dovesse lottare per non retrocedere era nell’aria e nella logica delle cose, ma farlo con soli 18 punti (3 vittorie, 9 pareggi e 26 sconfitte) è molo lontano da quello che si dice «lottare fino alla fine».

Chiudo qui. Dati i voti, è già il momento di pensare al prossimo anno. Tra valzer delle panchine e calciomercato ci sarà molto da dire e da scrivere. Quindi, come sempre, buon campionato a tutti.

