Calenda: Iva non aumenterà, su voucher fatto primo passo fondamentale

«L'Iva non verrà aumentata. Sono il ministro dello Sviluppo economico e ve lo dico dopo aver parlato con Gentiloni e Padoan che contano veramente». All’assemblea generale di Confcommercio, riunita a Roma, Carlo Calenda torna a ribadire l’impegno di congelare, nell’impostazione della prossima legge di Bilancio, l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto nel 2018 previsto dalle clausole di salvaguardia. Nel suo intervento Calenda riconosce che «l'Irpef va abbassata», mossa che considera « fondamentale», al pari dell’eleiminazione dell’Imu sugli immobili strumentali, su cui conferma in suo personale impegno.

«Voucher passo avanti ma questione non è chiusa»

Alla platea dei commercianti il ministro rivendica poi il «primo passo fondamentale» fatto dal Governo sul fronte dei voucher, anche se, ammette, la norma in materia inserita nella manovrina «non chiude la questione» delle nuove regole per il lavoro accessorio, «soprattutto per come sta cambiando il sistema economico», dal momento che «l’esclusione per le imprese sotto i cinque dipendenti è per voi molto rilevante». Tra le cose fatte dal Governo Gentiloni c’è poi il rilancio ancora timido delle ripresa economica, confermato anche dalle ultime stime Istat. Ma ka crescita del Pil intorno a «1,1%, 1,0%, 0,9%», ammette Calenda, « non rappresenta un traguardo: rimanere inchinati al cono d'ombra dell'1% non è sufficiente sia dal punto di vista finanziario che sociale, perchè non riassorbe la perdita di posti di lavoro».

«Marketing va bene per le campagne eelttorali, non per governare»

Allargando la visuale alla situazione generale dell’Italia il titolare del Mise ricorda ancora una volta che il nostro è un paese che «ha bisogno di progetti lunghi e di calma: non è possibile che ogni tre giorni facciamo una competizione elettorale, non dico di non votare ma siamo il Paese che vota di piu' al mondo, ci vuole il tempo di fare le cose. Io non ho niente contro il marketing, me ne sono occupato, ma prima il prodotto va fatto se no non c’è niente da vendere. Il rischio è che diventi tutto un progetto di marketing». Il marketing, aggiunge, « non va bene per governare, va bene solo per fare le campagne elettorali».

Imprese, «no a nazionalizzare ad ogni crisi»

Un altro passaggio del suo intervento il ministro lo dedica alle grandi crisi d’impresa che sono tra le priorirtà del dicastero di via Veneto. Per Calenda «nNon esiste che si pensi che ogni azienda che va in crisi in Italia debba essere nazionalizzata» perchè «la nazionalizzazione vuol dire molto banalmente il fatto che voi, io e i lavoratori stessi paghiamo una “disefficienza” del mercato». Cosa, sottolinea, «molto difficile da far capire in questo Paese».

