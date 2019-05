Il Papa al Quirinale: Francesco è il quinto Pontefice a salire al Colle

Papa Francesco è il quinto Pontefice a salire al Quirinale. Dal pontificato di Paolo V Borghese, il Quirinale è stato residenza stabile dei Papi: ne ha ospitati ben 30, da papa Gregorio XIII a papa Pio IX. Dal 1870 poi il Quirinale fu la residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del presidente della Repubblica Italiana. Bergoglio ricambia la visita che Mattarella aveva reso in Vaticano il 18 aprile del 2015. Un evento che si annuncia all'insegna della cordialità e soprattutto della stima reciproca, sempre confermata nei contatti che ci sono stati in questi anni.

Seconda volta al Colle per Papa Francesco

È la seconda volta al Colle per Papa Francesco dall’inizio del pontificato. Il 14 novembre 2013 era andato in visita al presidente Giorgio Napolitano. Fu in quell’occasione che rivoluzionò il protocollo arrivando al Quirinale a bordo di una utilitaria e interrompendo gli sfarzosi cortei con i corazzieri a cavallo e la fuoriserie scoperta per le vie di Roma che prima di lui avevano caratterizzato le visite papali al Quirinale. Il presidente Mattarella ha in più occasioni espresso la sua grande ammirazione per il Papa argentino. Esattamente un mese fa il presidente della Repubblica, parlando a Buenos Aires, e rispondendo alle domande degli studenti di una scuola italiana, aveva sottolineato: «Il Papa è amato moltissimo ed è sempre più un punto di riferimento nel mondo. Io ne sono entusiasta».

Dall’immigrazione alla mancanza di lavoro, i temi in campo

Nell'incontro di due anni fa furono al centro i temi dell'immigrazione e del lavoro. Temi che potrebbero tornare anche nei due discorsi, del Papa e del Presidente, in agenda dopodomani.Sui migranti Papa Francesco ha più volte riconosciuto pubblicamente l'impegno dell’Italia, a fronte di Paesi che invece voltano le spalle alla gente che fugge dalla fame e dalle guerre. L’ultima volta lo ha fatto nella visita pastorale a Genova. Ma ci sono anche le altre questioni legate alla mancanza di lavoro, soprattutto per i giovani, al permanere del disagio economico dopo anni di crisi e anche il tema della denatalità. Un passaggio del discorso potrebbe anche riguardare gli scenari internazionali, sempre più segnati dalle violenze e dal terrorismo, e dal ruolo che il Paese può rivestire nella costruzione di un futuro di pace e di convivenza.



