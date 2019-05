Legge elettorale, Renzi: non ottimista su nuovo accordo. Pisapia: Matteo faccia primarie se vuole coalizione

Dopo la difficile giornata di ieri a Montecitorio, che ha visto saltare il patto a quattro sulla legge elettorale, stamane Matteo Renzi apre la sua rassegna stampa "Ore Nove" parlando di «fallimento impressionante della proposta di legge che era stata condivisa dai cinque principali partiti, inclusa Sinistra italiana». E si è detto «pronto a un nuovo accordo», anche se «non particolarmente ottimista» sulla sua riuscita. «Dopo la convocazione dei presidenti delle Camere al Quirinale, abbiamo deciso di provare di tutto per l'approvazione di una legge elettorale» ha aggiunto il segretario Dem, che ha spiegato: «Aver accettato l'accordo sul tedesco, che non era nella storia del Pd, è stato giusto, avevamo il dovere di stare dentro questo accordo».

Pisapia: Renzi faccia primarie se vuole coalizione

La strategia di Renzi punterebbe ora a ripartire dal centrosinistra . E dall’idea, rilanciata da Repubblica, di un patto con Giuliano Pisapia a Palazzo Madama («correre divisi alla Camera, ma in coalizione al Senato»). Un’idea che lascia freddo però il leader di Campo Progressista. «Io sono per il massimo dell’unità - ha detto Pisapia a Rainews24 - ma non si può fare un apertura dopo mesi e mesi in cui abbiamo cercato un'alleanza di centrosinistra in discontinuità e soprattutto dopo una sconfitta come quella di ieri che presupponeva alleanze diverse. Bisogna partire dalla considerazione che un’alleanza con il centro destra è un' alleanza perdente».

E poi lancia la “provocazione”: «Renzi faccia le primarie se davvero vuole la coalizione di centrosinistra, poi vediamo chi le vince», perché solo così secondo Pisapia ci può essere una coalizione «ampia e unita, che possa governare in futuro». E ancora: «Anziché fare accordi con Forza Italia, Cinque stelle e la Lega sulla legge elettorale prendiamoci un impegno: quello di fare un percorso comune per fare approvare leggi come lo ius soli, il reato di tortura, le disuguaglianze, il codice antimafia»

Di Maio: al voto con leggi esistenti

Da parte loro i Cinquestelle rifiutano le accuse di sabotaggio e dichiarano la loro disponibilità a tornare al tavolo: «Noi siamo disposti ad andare avanti», ha assicurato il deputato Alessandro Di Battista. E su Facebook il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio ha puntualizzato: «Quello che è successo in Aula è vergognoso, guai a chi osa incolpare M5S dell'accaduto. Il problema sono i franchi tiratori di un partito allo sbando». A margine della chiusura della campagna elettorale di Donatella Del Turco, candidata sindaco del M5s alla Spezia, Di Maio ha poi rilanciato sulle elezioni anticipate con il sistema elettorale vigente: «Adesso basta si è abusato abbastanza della pazienza degli italiani. I Parlamentari stanno pensando solo alla pensione. I franchi tiratori di ieri del Pd dimostrano che il partito di governo non esiste più. Meglio andare al voto con la legge esistente, ne abbiamo una alla Camera e una al Senato: tutte e due consentono a una forza politica di governare il paese». E in serata ha rincarato la dose: basta tavoli, non ci fidiamo Pd, si voti subito, prima di avviare la sessione di bilancio»

Berlusconi spera ancora in intesa, gelo di Salvini

Chi sepera ancora in un accordo in extremis sulla legge elettorale sul sistema tedesco è Silvio Berlusconi. Certo, il leader di Forza Italia insieme ai suoi fedelissimi sa perfettamente che i margini sono ridotti ma la linea dettata ai suoi e ribadita nell’intervista al Sole 24 Ore non devono cambiare: «Spero che prevalga il senso di responsabilità verso le istituzioni e verso gli italiani». E Forza Italia viene presentata come l’unica forza responsabile a differenza degli altri contraenti dell'accordo sulla legge elettorale. Il Cavaliere è consapevole che ad incidere nella trattativa saranno i risultati delle elezioni amministrative, ecco perchè fino alla prossima settimana è difficile capire se il modello tedesco è da considerarsi definitivamente archiviato o se c'è ancora una speranza. Ma Il Cavaliere però deve fare i conti anche con 'pezzi' di centrodestra come la Lega di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio non sembra disposto a sedersi nuovamente ad un tavolo per riaprire un dialogo sulla legge elettorale, anzi, a suo giudizio bisognerebbe apportare dei correttivi alle due leggi previste per Camere e Senato e ritornare subito alle urne.

Alfano: sosteniamo Gentiloni, ma non alleati del Pd

Il leader centrista Angelino Alfano ha ribadito il sostegno al governo. Ma ha chiarito: «Siamo in una fase di sostegno e collaborazione al governo Gentiloni ma non ci sentiamo alleati del Pd». E ha ripetuto il suo "no" a un decreto sulla legge elettorale: «Votando a scadenza naturale, cioè tra nove mesi - sostiene - non c'è la necessità né l'urgenza di fare un decreto». «Vogliamo arrivare rapidamente a un soggetto politico alternativo al Pd e alla destra populista» ha continuato Alfano, che ha aggiunto: «Non si parli più di elezioni anticipate. Il caso è chiuso. Occupiamoci del bene del Paese». Sulla possibilità di un provvedimento correttivo dopo lo stop della legge, Renzi del resto ha assicurato che «nessuno di noi chiede un decreto». E ha spiegato: «La soglia di sbarramento non mi ha mai tolto il sonno, una legge c'è, con soglia al 3% e all'8%. La legge c'è, ha bisogno di alcuni accorgimenti tecnici, secondo l'opinione dei più».

Renzi ha assicurato poi «pieno sostegno al governo che sta lavorando sulle questioni reali, lo facciamo senza accettare le provocazioni». E in vista del voto per le amministrative di domenica ha fatto il suo «In bocca al lupo a tutti i candidati sindaco, soprattutto quelli del Pd e del centrosinistra» e si è detto convinto che «gli italiani sapranno distinguere tra chi viene meno agli impegni assunti con i propri elettori e con gli altri partiti e chi si impegna ogni giorno per il Paese».

Sala-Renzi, incontro «cordiale» al Nazareno

Il segretario del Partito democratico, inoltre, si è visto questa mattina a Roma al largo del Nazareno, sede del Pd, con il sindaco di Milano Beppe Sala. L’incontro è durato circa 40 minuti ed è stato definito «molto cordiale». Tra i due dopo mesi di gelo sembra essere insomma tornato il sereno, anche grazie alla mediazione del vice segretario e ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina. A quanto si apprende Sala e Renzi hanno parlato dello stato dell'arte della partita per portare l'Ema, l'agenzia europea del farmaco, a Milano e della situazione della Città metropolitana. Il sindaco di Milano ha poi ribadito a Renzi il suo impegno in campagna elettorale per le elezioni amministrative di domenica, a sostegno di tutti i candidati sindaco della Città metropolitana del centrosinistra, e anche del Pd, pur rimarcando la sua indipendenza e autonomia.

