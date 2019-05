Nell’Ict i campioni della ricerca: «Ora bandi con tempi certi»

La ricerca in Italia è da sempre Cenerentola: con l’1,38% di spesa sul Pil siamo molto dietro a Germania (2,89%) e Francia (2,24%). Ma negli ultimi anni, soprattutto dalle imprese, c’è stato un colpo di reni: in particolare nell’ultimo decennio gli investimenti privati sono cresciuti del 52% (quelli complessivi + 31%), con oltre 10 miliardi di euro di autofinanziamenti dalle aziende, di cui 2,1 miliardi - praticamente un quinto - in arrivo dalle imprese dell’Ict. Che ora - attraverso Anitec - chiedono alla ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli un impegno per assicurare procedure snelle e chiare e tempi certi nell’assegnazione dei fondi nei bandi di ricerca. A cominciare dall’atteso bando sui cluster che il Miur sta per pubblicare e che mette in palio 350 milioni per la ricerca effettuata in partnership tra imprese, università e centri di ricerca.

L’associazione confindustriale dell’Ict e dell’elettronica ricorda quanto incidano gli investimenti in R&S nelle aziende del settore. Se in generale per l’imprese l’incidenza sul fatturato delle spese in ricerca si fermano allo 0,3% (1,5% sul valore aggiunto), nel settore Ict questa incidenza sale fino al 2,3% (5,3% sul valore aggiunto). Un dato che mostra il ruolo cruciale dell’innovazione per queste imprese, soprattutto ora che il piano industria 4.0 comincia a entrare a regime. Da qui la richiesta del presidente di Anitec, Stefano Pileri affinché «le procedure per l’accesso ai programmi nazionali ed europei siano gestite sulla base di bandi tempestivi e chiari, attraverso corrette valutazioni scientifiche ed economiche e con tempistiche certe nell’erogazione dei finanziamenti». In passato - ha ricordato il presidente Anitec - ci sono voluti anche 6-7 anni per chiudere l’iter di un bando. Per Pileri è necessario scommettere sulle collaborazioni tra mondo accademico e imprese, «incrementando il peso della ricerca universitaria effettuata nel settore industriale». Da qui anche il suggerimento del presidente Anitec a far pesare nella carriera dei ricercatori non solo le pubblicazioni scientifiche, «ma anche le collaborazioni con le imprese o il deposito di un brevetto».

«Avere Anitec che dice che vuole fare investimenti e ci chiede di essere al suo fianco è un fatto importante», ha spiegato la ministra Fedeli che ha ricordato quanto il «ministero sia nel pieno della fase di implementazione del Programma nazionale per la ricerca». In questa direzione va il bando sui 12 settori dei cluster - in cui le imprese dell’Ict avranno un ruolo importante - che il Miur è intenzionato a pubblicare entro luglio con 350 milioni di budget. Anche da Andrea Bianchi, direttore Aree politiche Industriali di Confindustria, arriva l’appello ad assicurare un «rapido avvio agli interventi annunciati dal Miur», prevedendo «procedure semplificate e una struttura adeguata a garantire un'efficace gestione che permetta il rispetto dei tempi, trasparenza e soprattutto monitoraggio dei risultati». Bianchi ha anche avanzato la proposta di rivedere la normativa sui fondi che finiscono in perenzione dopo solo 2 anni e non più dopo 7 anni come in passato (i fondi cioè non sono più utilizzabili se non dopo un ok del Mef che può richiedere diversi mesi) . In questo senso dal capo dipartimento del Miur, Marco Mancini, è arrivato l’impegno a «rivedere le norme» in un prossimo provvedimento.

