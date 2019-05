Diritti tv calcio: offerte «basse», la Lega rinvia l’asta a dopo l’estate

C'è tempo «fino a novembre, dicembre, sei mesi prima dell'inizio della prossima stagione». Il commissario di Lega, Carlo Tavecchio, ha annunciato con queste parole il rinvio dell'asta sui diritti tv del calcio per il triennio 2018/21.

«Ritenendo che le offerte non rappresentino il valore reale del calcio italiano, con voto unanime l'assemblea della Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a nessuno dei concorrenti». Dunque si rifarà un nuovo bando in cui «il valore di partenza sarà quello indicato in questo bando», ossia un miliardo di euro.

L'apertura delle buste stamattina ha riservato molte sorprese. Non positive per il calcio italiano. Soprattutto per la diserzione di Mediaset, che non ha depositato offerte. Presentate invece da due società: Sky e Perform Group si sono candidate ad acquisire 4 dei 5 pacchetti. Le somme proposte, mancando un competitor sul digitale terrestre, sono risultate molto al di sotto rispetto alle attese della Lega e dell'advisor Infront: 540 milioni contro, appunto, un miliardo.

Sky avrebbe offerto 230 milioni di euro, 30 più del minimo richiesto, per il pacchetto A, per la trasmissione sulla piattaforma satellitare delle partite di 8 squadre, fra cui Juventus, Napoli, Milan e Inter (248 eventi totali). Sempre Sky avrebbe fatto invece un'offerta da 210 milioni di euro per il pacchetto D (quotato almeno 400 milioni di euro) che copre le gare di 12 squadre, fra cui Roma, Lazio, Torino e Fiorentina, per un totale di 324 eventi di cui 132 in esclusiva, incluso il derby della Capitale.

L'altro soggetto in corsa, Perform Group, stando alle indiscrezioni, avrebbe proposto offerte ben al di sotto del minimo richiesto per i pacchetti C1 e C2, che insieme comprendono i diritti tv per la piattaforma internet (rimasti invenduti nel bando per il triennio in corso) delle stesse squadre del pacchetto A e B e che sono stati proposti al mercato con un prezzo di minimo 100 milioni di euro ciascuno. Si parla di un'offerta totale di circa 100 milioni per entrambi i pacchetti web.



Mediaset in coerenza con l'esposto presentato all'Antitrust per ottenere una nuova formulazione del bando ha scelto di non presentare alcuna offerta. «Al di là dei contenuti sportivi e dei valori economici attribuiti ai singoli pacchetti – spiega in una nota il Biscione - ribadiamo che la formulazione dell'invito a presentare offerte è totalmente inaccettabile in quanto abbatte ogni reale concorrenza e penalizza gran parte dei tifosi italiani costretti ad aderire obbligatoriamente a un'unica offerta commerciale. Mediaset si riserva di ricorrere in tutte le sedi competenti». «In ogni caso, l'esito dell'asta odierna – si legge ancora nella nota - aggiunge non avrà alcun effetto sull'offerta calcistica Mediaset della prossima stagione: da agosto 2017 gli abbonati di Premium godranno sempre di tutti i match delle principali squadre della Serie A e soprattutto della Champions League in esclusiva assoluta. Sappiamo che molti operatori avranno interesse a creare confusione, a sovrapporre il futuro con il presente, ma il pubblico deve essere informato correttamente: il grande calcio della prossima stagione sarà su Mediaset».

Nessuna offerta è giunta da Telecom, Vivendi e Amazonche pure avevano manifestato un interesse per la Serie A.

