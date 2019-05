Legge elettorale, dialogo chiuso. Il «rammarico» del Quirinale

«Pieno sostegno al governo. Quando alla legge elettorale, per noi è finita. Non faremo altre trattative, e non faremo una legge contro il M5S anche se la colpa del fallimento è tutta loro. Gli italiani sapranno distingue tra chi viene meno agli impegni assunti con i propri elettori e con gli altri partiti e chi si impegna ogni giorno per il Paese». Il giorno dopo lo stop nel segreto dell’urna al patto a quattro Pd-M5S-Fi-Lega sulla legge elettorale alla tedesca, Matteo Renzi guarda oltre. «Mi occuperò d’altro, parleremo del lavoro, dei problemi reali delle persone».

Renzi ha avuto modo di chiarire la posizione sua e del Pd con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella giovedì stesso, subito dopo il voto segreto della Camera sulla questione dell’Alto Adige che ha fatto saltare il patto a quattro. L’invito, certamente giudicato doveroso, del Capo dello Stato a riprendere il dialogo al momento non può essere accolto dal Pd. Non percorribile, per i dem, neanche la strada dell’armonizzazione dei due sistemi elettorali lasciati in piedi dalla Consulta con due diverse sentenze (la prima, nel 2014, bocciò il Porcellum; la seconda, nel gennaio scorso, bocciò il ballottagio previsto dall’Italicum per la Camera). E anche l’ipotesi di una “leggina” per dirimere solo qualche aspetto tecnico e rendere più armonici i due testi, così come auspicata dal Colle, è considerata più che insidiosa ai vertici del Pd. Per quanto “ina”, la legge dovrebbe comunque passare per le Aule parlamentari e per i voti segreti. E la questione delle quote rosa (la leggina dovrebbe principalmente occuparsi dell’estensione al Senato delle quote rosa previste alla Camera) è la classica questione che nel voto segreto, come ha dimostrato anche l’iter dell’Italicum quattro anni fa, fa saltare ogni disciplina di gruppo. Quanto all’obiezione che senza alcun intervento c’è il rischio di ricorsi, dal Pd si ricorda che le due leggi esistenti sono frutto di due sentenze della Consulta e dunque la Consulta non potrebbe contraddirsi. Insomma, la linea di Renzi e del gruppo dirigente dem - a cominciare dal capogruppo Ettore Rosato, amareggiato per il «tradimento» dei grillini - coincide con quella espressa dal costituzionalista ed ex senatore del Pd Stefano Ceccanti: i due “Consultellum” sono leggi autoapplicative e non occorre né leggina né decreto né regolamento per tornare al voto.

La moral suasion di Mattarella non si è fermata al Pd, naturalmente, ma sono stati in vario modo interpellati tutti i partiti. Tuttavia, dopo una giornata di contatti con i pontieri nell’auspicio di una ripresa del dialogo, dal Colle filtrava in serata solo il rammarico per la fine di una soluzione largamente condivisa. Solo Silvio Berlusconi, che sarebbe stato il vero beneficiario del modello tedesco da lui lungamente sponsorizzato, invita a riprendere il confronto. Un quadro congelato, quello descritto, di cui Renzi ha discusso giovedì sera anche con il premier Paolo Gentiloni in uno dei periodici incontri che i due hanno, lontano dai riflettori, da quando c’è stato il passaggio della campanella a Palazzo Chigi. E il segretario del Pd non può non notare come Gentiloni, a differenza dei vari big del Pd via via schieratisi contro il tentativo di riforma elettorale alla tedesca(da Prodi a Veltroni al presidente emerito Napolitano), ha per così dire «retto», nella consapevolezza dell’importanza di una riforma largamente condivisa. Così non è stato, e quel che resta sono le accuse reciproche di tradimento tra Pd e M5S. Ora a Largo del Nazareno si ricomincia a ragionare di alleanze, incentivate dall’attuale sistema del Senato, che prevede la soglia all’8% per chi non si coalizza e al 3% per chi si coalizza. Ma per ora l’ex sindaco Giuliano Pisapia risponde freddamente all’offerta di Renzi, mettendo come condizione delle primarie di coalizione. Ma Renzi, che negli ultimi giorni ha anche ripreso i contatti con il ministro per lo Sviluppo Carlo Calenda dopo settimane di gelo, è convinto che la possibilità di un allargamento al centro e a sinistra del Pd sia reale. Basta solo dare il tempo a tutti di ragionare con il nuovo schema dei due «Consultellum». E ora che l’orizzonte del voto si è di nuovo spostato alla primavera del 2018, di tempo ce n’è.

