In Canada tornano forti le Mercedes: vince Hamilton, Vettel quarto

Non è stata una gara banale quella del Canada 2017, anche se la pole di Hamilton, fra l'altro la numero 65 - che lo porta a eguagliare Senna - proprio in una pista amica (ha vinto già sei volte, con questa), lasciava pensare in tanti che fosse davvero il favorito.

D'altra parte statistiche così a favore dell'inglese, che già aveva fatto miracoli su questa pista in anni precedenti, lo hanno caricato come una molla e, di conseguenza, non ha mollato un secondo. Benissimo lui, ma altrettanto bene anche Bottas: due compagni e rivali mai impensieriti dall'altro né realmente dagli avversari, che a questo giro sono effettivamente mancati. Il vero rivale di questo gran premio è stato per certi aspetti solo Verstappen, capace di uno scatto in partenza da brivido che sarà ricordato a lungo: parte bene dalla piazzola e balza intelligentemente sulla destra, arrivando ad agguantare la seconda posizione nell'arco delle prime due curve che seguono il rettilineo di partenza.

Una manovra coraggiosa e rischiosa ma molto ben riuscita. Purtroppo per lui, però, al giro numero undici il motore cede e parcheggia nel primo settore in un posto decisamente scomodo: probabilmente un default della power unit che non poteva attendere il rientro in pit lane.

A ben vedere, comunque, la strada libera alle Mercedes l'avevano già data in precedenza le Ferrari: Vettel al quinto giro si era dovuto quasi arrendere per un'ala che già traballava poco dopo lo start e che, a quel punto, lo ha costretto al rientro estremamente anticipato. Un evento che lo ha visto cambiare il muso e rivedere anche l'intera strategia di gara. Una grande sfortunata combinata, forse, anche a un errore del muretto rosso su cui riflettere. Non è infatti da escludere che potrebbe esserci stata una svista o una non idonea valutazione strategica della Ferrari, perché se perfino il pubblico in tv vedeva che la semi ala destra era ballerina, ciò non era possibile essere visto dal casco del pilota: una decisione quindi doveva essere presa dai box e non da bordo. Per questo forse una maggiore attenzione nel momento della primissima safety car sarebbe stata necessaria. L’incidente a catena ha visto coinvolti Grosjean, toccato da un Sainz colpevole di aver cambiato repentinamente traiettoria. Lo spagnolo, dopo il contatto con la Renault, perde il controllo e centra, mettendolo fuori gioco, anche il del tutto incolpevole Massa.

Una gara non certo memorabile, insomma, perché si tratta della prima volta in stagione senza podio per le Rosse, con tredici punti persi da Vettel su Hamilton. Ma non si può disperare più di tanto: in fondo il quattro volte campione era finito al diciottesimo posto ma è stato capace di fare una rimonta sino al quarto: difficile contestargli di non aver saputo far di meglio, anche se analizzando i tempi sul giro, se avesse perso meno tempo con il sorpasso delle Force India sul finale, magari Ricciardo (e il podio) li avrebbe anche ripresi.

A proposito delle indiane: vanno sempre meglio, stupiscono di gara e in gara e, infatti, si mettono in mezzo alle due Ferrari. Vero che l'auto di Raikkonen ha impattato in piena accelerazione su di un muretto a inizio gara e avrebbe potuto avere anche un danno, ma finire settimo dietro a due piloti mediocri di un team “quasi” satellite, fa un po' male. Insomma, si sono limitati i danni ma è anche vero che il prezioso vantaggio sulla prima guida Mercedes è stato dimezzato in un colpo solo.

Una domenica canadese quindi un po' troppo facile per Hamilton, e a parte il fatto che le Mercedes sono ancora veloci, le altre ragioni risiedono nell'assenza Ferrari combinata a una parziale inaffidabilità Red Bull.

Da segnalare il nono posto di Lance Stroll che, nella sua prima gara di casa, conquista i primi due preziosi punticini in carriera, fra l'altro gli unici di questa domenica in casa Williams. Ma se è pur vero che ha beneficiato dei ritiri di Sainz, Massa e Verstappen, Stroll comunque era già a punti anche prima del ritiro di Kvyat e dell'ultimo dei “fermati”, Alonso, che per sua sfortuna era ben più indietro quando, purtroppo, al settantesimo ha dovuto parcheggiare per le solite bizze dell'irriconoscibile power unit giapponese.

È ancora presto per dire che gli equilibri del mondiale siano ridisegnati solo per questa gara in “salita” di Vettel, ma è pur vero che Hamilton aveva minacciato e mantenuto di “tornare” a fare sul serio dopo Monaco. Certo, ora i distacchi sono più contenuti nel mondiale piloti per entrambi i ferraristi (Raikkonen, quarto, teme però Riccardo, a sei punti), ma si tratta della settima gara di una stagione ancora molto molto lunga.

