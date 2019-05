Manovra, in commissione circa 800 emendamenti: ma la maggioranza punta a blindare il testo

Resterà parcheggiata in commissione bilancio solo lo stretto necessario la manovra correttiva dei conti pubblici chiesta da Bruxelles. I circa 800 emendamenti presentati sono destinati a non essere né esaminati né votati. E il provvedimento, in scadenza il 23 giugno, dovrebbe approdare già mercoledì o giovedì in aula, senza mandato al relatore. Anche se non è escluso uno slittamento alla prossima settimana. Sicuramente il governo porrà la questione di fiducia. Testo blindato dunque. E nessuno spazio a modifiche rispetto al testo approvato alla Camera, sempre con ricorso alla fiducia. È destinata perciò a restare inascoltata la richiesta di Mdp (che pure appoggia formalmente il governo Gentiloni) di eliminare le nuove norme sui voucher dalla manovrina come condizione per votare una fiducia che gli “scissionisti” ex Pd non hanno votato neppure alla Camera, decidendo di usciere dall’Aula.

Numeri a rischio al Senato

Alla Camera il governo ha incassato la fiducia senza il sì di Mdp e Udc, con 315 sì, 142 no e l'astensione di cinque deputati. Se anche al Senato Mdp e Udc non partecipassero al voto di fiducia sulla manovra, come hanno fatto alla Camera (i bersaniani hanno fatto mancare 35 voti e quattro i centristi) il governo Gentiloni potrebbe comunque riuscire ad andare avanti in quanto i senatori che non entrano in Aula a votare abbassano il quorum. Diversa sarebbe, invece, la situazione se quegli stessi gruppi decidessero di astenersi formalmente: in base al regolamento di Palazzo Madama, infatti, in Senato l'astensione vale come voto contrario. Al netto della ipotetica assenza dei 16 senatori di Mdp e dei quattro dell'Udc, i voti sicuri per il governo a Palazzo Madama si attesterebbero intorno ai 154, meno della maggioranza assoluta, senza assenze, che ammonta a 161 voti.

Le incognite politiche

Comunque se la manovra dovesse passare con un “pezzo” della maggioranza che non vota la fiducia, politicamente per il governo si aprirebbe un problema. Soprattutto se dovessero arrivare i 16 voti dei verdiniani di Ala, al momento formalmente fuori dalla maggioranza. Si configurerebbe infatti una crisi politica con cambio di maggioranza.

Le tensioni nella maggioranza

Le tensioni perciò non mancano. Difficile che il governo possa andare sotto nel voto su un provvedimento così delicato ed essenziale per i conti pubblici come la manovra correttiva. Eppure la maggioranza è in fibrillazione da settimane.E nel Pd c’è chi la pensa diversamente sulla tenuta dell’esecutivo, come il “renziano” Stefano Esposito, che vaticina una caduta a breve del governo. E lancia un avvertimento: «In questa settimana c'è il voto di fiducia al Senato sulla manovrina. Allo stato attuale, con Mdp che non vuole votare la fiducia perché ci sono i voucher e Alfano, con il quale mi pare si sia rotta l'alleanza politica, al Senato i voti per la fiducia non ci sono. Consiglio di osservare con attenzione quello che accadrà». Monito non raccolto dai centristi di Ap, che confermano la fiducia a Gentiloni. Laura Bianconi, presidente dei senatori di Alternativa popolare chiarisce infatti che «il rapporto politico è venuto meno con Renzi ma non con il premier Gentiloni, al quale rinnoviamo il nostro sostegno e la fiducia, convinti che debba continuare nella sua azione di governo».

Le novità introdotte nella manovra

A Montecitorio hanno fatto il loro ingresso nel maxi decreto le misure per facilitare la cartolarizzazione dei crediti deteriorati ed escludere i fondi pensione (ma non le Casse di previdenza) dal rischio bail in. Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Come chiedevano le imprese è stata poi riscritta la stretta sull'Ace (Aiuto alla crescita economica) con una rimodulazione del coefficiente su cui calcolare la base Ace che non sarà più sugli ultimi 5 anni. Confermata invece la versione originaria della manovra sul versante delle clausole di salvaguardia fiscali che restano fissate, seppure in forma in parte ridotta, al 1° gennaio 2018, ma per un importo più contenuto: 15,2 miliardi anziché 19,6. Il Governo, comunque, conferma l'impegno di una sterilizzazione completa. Sul fronte fiscale da segnalare: l'avvio di un percorso che dovrà portare a una tassazione anche dei giganti del web (la cosiddetta “web tax transitoria”); il taglio di almeno 25 giorni nei tempi di erogazione dei rimborsi Iva, soprattutto quelli legati allo split payment sempre più a maglie larghe; addio agli studi di settore con l'introduzione per 3,5 milioni di contribuenti degli indici di affidabilità fiscale.

