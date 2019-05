Con l’autostrada del Mediterraneo dieci vie per il turismo

Dieci vie del turismo, nei pressi dell'autostrada, pensate per promuovere il Mezzogiorno. Un’app per cellulari e un sito internet dedicato. E un massiccio investimento sulla digitalizzazione dell’infrastruttura. Anas trasforma la A2, la ex Salerno-Reggio Calabria, ora ribattezzata Autostrada del Mediterraneo, provando a farne un catalizzatore di presenze turistiche nel Sud Italia: da oggi diventa la prima autostrada con un piano di valorizzazione che promuove l'offerta turistica.





La campagna promozionale al via

«Tra Campania, Basilicata e Calabria, c'è una strada dove ogni viaggio è una scoperta: è l’Autostrada del Mediterraneo. Buon viaggio». È il claim della campagna promozionale che accompagna l’operazione, realizzata da Anas e dal ministero delle Infrastrutture con il patrocinio del ministero dei Beni culturali: avrà come testimonial Giancarlo Giannini. L’idea è che il nuovo tracciato, che ora si estende per 432 chilometri (da Fisciano, sede dell'Università di Salerno, a Villa San Giovanni) può diventare una porta d'accesso verso il Mediterraneo e il Mezzogiorno.



Delrio: Stiamo cambiando la storia della Salerno-Reggio Calabria

Spiega il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio: «Quella della Salerno-Reggio Calabria era una storia che andava cambiata e la stiamo cambiando. Ora è un'autostrada che racconta il futuro dei trasporti: senza connessioni non c'è sviluppo». Mentre, per il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini «è un primo passo di valorizzazione del Mezzogiorno, far conoscere il Sud e i suoi luoghi meno noti è una strategia intelligente».



Le dieci vie del turismo

Per far conoscere le potenzialità che la A2 può esprimere, allora, sono state individuate dieci “Vie” che lambiscono l'Autostrada del Mediterraneo. Dieci percorsi che saranno richiamati dalla cartellonistica autostradale, invitando gli automobilisti a concedersi una deviazione dal proprio tragitto. Le “Vie” saranno promosse con appositi totem all'interno delle aree di servizio, proponendo agli automobilisti itinerari religiosi, culturali, naturalistici ed enogastronomici per scoprire i territori di Campania, Basilicata e Calabria. Questi itinerari saranno promossi anche attraverso un sito (www.autostradedelmediterraneo.it) e un'app dedicati. «Per lungo tempo – dice il presidente di Anas, Gianni Armani – questa autostrada è stato un simbolo di insuccesso, ora vogliamo che diventi un simbolo di accesso ai territori».



Sprint sulla digitalizzazione

La A2 Salerno-Reggio Calabria sarà anche la prima smart road italiana, grazie all'implementazione delle tecnologie di ultima generazione applicate alla mobilità e alla sicurezza di chi viaggia. Sarà interamente cablata e dotata di hot spot wi-fi ogni 300 metri per dare e ricevere informazioni e creare una connessione unica. Così gli utenti potranno usufruire di info-viabilità, condizioni meteo, segnalazione congestione, percorsi alternativi e sistemi di sicurezza innovativi come l’Sos on board. L'azienda potrà, grazie a questi strumenti, anche contare su un flusso continuo di dati che consentiranno la gestione intelligente degli accessi in autostrada e l'osservazione dei flussi di traffico. In futuro l’Autostrada del Mediterraneo sarà la prima ad essere predisposta per accogliere le auto a guida autonoma.

