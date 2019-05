Gentiloni: previsioni Fmi da «lancio spaziale» per la crescita

Sono previsioni da «lancio spaziale» quelle relative al prodotto interno dell'Italia date recentemente dal Fondo monetario internazionale. Paolo Gentiloni è in visita a gli stabilimenti della Avio di Colleferro, dove si costruisce il lanciatore europeo Vega. E l’immagine si offre al presidente del Consiglio per salutare, con aspettative più che soddisfacenti, le notizie arrivate dall’Fmi che « lasciano intravedere previsioni di una crescita maggiore», corrette dallo 0,7 di gennaio all'1,3 in giugno. «C'è la consapevolezza che c'è ancora un enorme lavoro da fare» e che queste «grandi cifre non si traducono immediatamente in risposte alle esigenze delle famiglie e del lavoro per i giovani: c'è ancora moltissimo da fare».

«Importante impegno Ue in sicurezza e difesa»

Ed è importante l'impegno comune a livello di Unione europea nei campi della sicurezza e della difesa: permette di ottimizzare le risorse e l'Italia intende portarlo avanti. Riferendosi all'importanza dei satelliti che i lanciatori europei portano in orbita, Gentiloni ha detto che il ruolo di queste tecnologie «è importante in un momento in cui in Europa si parla di programmi comuni nella sicurezza e nella difesa».

«Avio è un gioiello e Italia è all'avanguardia»

Parla di «un gioiello italiano a due passi da Roma» il presidente del Consiglio. «Grazie per quel che fate e per la tecnologia che state sviluppando. Sono consapevole e affascinato che viviamo una diversa fase della corsa nello spazio. Grazie ad Avio l'Italia è all'avanguardia». Portare satelliti nello spazio «è diventata una delle grandi imprese della nostra contemporaneità e il fatto che questa corsa allo spazio veda l'Italia, grazie ad Avio, all'avanguardia è una grande soddisfazione». Le nuove tecnologie, come l'avvolgimento di fibre di

carbonio con la quale sono costruiti i motori di Vega, sono per il premier un esempio virtuoso della «trasformazione di antichi insediamenti industriali in piattaforme per il futuro». Lo dimostra il fatto che «Vega è stato finora utilizzato da molti, da Google e da tanti Paesi, per lanciare satelliti» e questo accade perché «per la sua tecnologia Vega è il lanciatore più avanzato al mondo nel suo campo».

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni allo stabilimento Avio di Colleferro

Nel centro si lavora ai lanciatori dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Vega e Ariane 5 e al motore innovativo destinato ai futuri lanciatori Vega C e Ariane 6. Il nostro Paese «è in prima fila nella nuova corsa allo spazio, la cui sfida è rendere accessibili a tutti le tecnologie che permettono di raggiungere le stelle», rimarca l'amministratore delegato della Avio, Giulio Ranzo. Dopo la corsa allo spazio degli anni Sessanta «oggi è partita una nuova corsa allo spazio, tesa a renderlo accessibile a tutti in modo sostenibile e a costi competitivi», per Ranzo che parla davanti ai tanti tecnici, operai e ingegneri che lavorano nello stabilimento. E Avio è «nel cuore» di questa nuova avventura.

Padoan: revisione del Pil gigantesca ma non basta

Anche da parte del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan la reazione è improntata alla fiducia per quanto rilevato dall’Fmi («sono cifre gigantesche per chi fa previsioni, anche al di sopra delle ottimistiche stime del Tesoro. Mi fa piacere, non mi soddisfa pienamente, ma non mi stupisce»). «Siamo a fine legislatura, non so quanto ancora vivrà. Il governo continua a perseguire la politica di riforme e continuerà a farlo, con la consapevolezza che la prossima legislatura dovrà spingere in avanti le potenzialità del Paese», rileva il ministro intervenendo all'assemblea di Assonime. «Possiamo sperare in una crescita più elevata e dobbiamo fare in modo di rendere pratica questa crescita, che sia cioè basata sul lavoro, sull'innovazione, sulla produttività, ma anche sull'inclusione sociale». Solo una crescita inclusiva «è veramente forte» secondo Padoan.

