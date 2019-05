Scarpetta (Ocse): « Italia avanti con riforme, per voucher regole e controlli»

«Ci sono segnali positivi nel mercato del lavoro italiano, da valorizzare e su cui bisogna spingere. Il tasso di disoccupazione è in calo, il tasso di occupazione

soprattutto femminile aumenta, ma il tasso di disoccupazione giovanile, pur sceso dal picco oltre il 40%, al 34% è il terzo più alto tra i paesi Ocse . L'Ocse prevede un tasso di crescita dell’1% per il 2017. Occorre accelerare il processo di

ripresa economica e per farlo ci vuole crescita, stabilità politica ed economica e continuare sulle riforme strutturali. L'Italia è partita indietro rispetto ad altri Paesi ed è ancora indietro. Deve fare leva sui miglioramenti recenti». Stefano Scarpetta, l'economista che guida il dipartimento delle politiche sociali e del lavoro dell'Ocse, commenta così con Radiocor Plus il quadro dell'occupazione in Italia emerso dall'Employment Outlook che vede la Penisola in coda tra i Paesi industrializzati non solo per quantità, ma anche per qualità del lavoro.

I voucher vanno regolamentati e monitorati per evitare abusi

Un tasso di occupazione che resta nettamente inferiore alla media Ocse e una disoccupazione decisamente superiore sono affiancati da indicatori negativi in termini di inclusività, sicurezza nel mercato del lavoro, stress, rischio di povertà e disparità uomo-donna. Tra i 'nodi' piu' attuali, anche i voucher che «affrontavano un problema reale, ma che devono essere regolati in maniera adeguata e monitorati per evitare abusi». I problemi del mercato del lavoro italiano «vengono da lontano e una crescita anemica come quella attuale non aiuta a risolverli», rileva Scarpetta. Dal punto di vista delle policy, il Jobs Act, che ha avuto un impatto positivo di breve periodo sull'occupazione, soprattutto sui contratti più stabili, deve essere ancora implementato in maniera decisa. Questo significa anche, «tenendo conto delle risorse disponibili, muoversi verso un sussidio di disoccupazione generalizzato e vanno rafforzate le politiche attive del lavoro».

La Penisola è in ritardo sulla digitalizzazione, a rischio posti lavoro

In Italia la polarizzazione che sta trasformando ovunque il mercato del lavoro sull'onda di globalizzazione e innovazione tecnologica, ha caratteristiche peculiari, perchè - nota l'economista - ha visto per ora crescere la domanda per competenze relativamente basse più che per competenze alte, a differenza di quanto avviene altrove dove la domanda di lavoro per alte competenze spesso ha dominato. La Penisola è in effetti in ritardo sulla digitalizzazione e questo ha fatto sì che i posti di lavoro siano stati creati soprattutto nei servizi non necessariamente ad alto contenuto tecnologico e alta remunerazione. «Nel momento in cui l'Italia dovesse sposare ancora più la rivoluzione digitale, ci sarebbe un aumento dei posti di lavoro con alte qualifiche e remunerazione più elevate, ma probabilmente un ulteriore declino della richiesta di qualifiche minori» e quindi più posti di lavoro a rischio, rileva l'economista.

Non si corre il pericolo di una disoccupazione di massa, ma di «un aumento delle disuguaglianze tra chi ha accesso ai lavori ad alta qualifica e alta remunerazione e gli altri». Scarpetta ritorna poi sul fronte dei voucher e annota che erano stati introdotti per affrontare il problema dell'economia sommersa e hanno svolto un ruolo in questo senso. Poi se ne è abusato e se ne è fatto un uso improprio. E', quindi «normale che debba essere rivista la normativa». I voucher «possono avere una funzione, ma solo in alcuni casi ben definiti, altrimenti diventano una nuova forma di lavoro precario», dice Scarpetta. Ma l'idea che >eliminando i voucher, si elimina il problema è un'illusione. Non è che eliminandoli, il lavoro che veniva pagato con i voucher sparisce. Resta e magari resta con nuove forme di lavoro nero». Insomma «non si può essere black or white», nero o bianco: servono comunque strumenti che «vanno ridefiniti, regolamentati e soprattutto ci deve essere un forte controllo».

