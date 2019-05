Come scegliere tra 4800 corsi di laurea? Ecco la bussola per le matricole

Riflettori sempre più puntati verso l'estero, con l'obiettivo pronto a restringersi sul territorio per siglare alleanze con le imprese. Le università italiane mettono in campo per il prossimo anno accademico 4.800 corsi, tra primo livello (2.289), secondo livello (2.182) e ciclo unico (328).

Il ventaglio delle proposte si arricchisce di 150 new entry, quasi tutte concentrate sul secondo livello (in crescita del 6 per cento). Aumentano per esempio le specializzazioni in design, filologia moderna e di varie branche dell'ingegneria.

A crescere sono poi i double degree, percorsi di studio che permettono di laurearsi in Italia, ma anche in un ateneo estero. La possibilità viene offerta da una sessantina di università per un totale di 588 corsi (raddoppiati rispetto al 2011/12).

La guida e il database del Sole

Il Sole 24 Ore presenta mercoledì 14 giugno la “Guida alla scelta dell'università” (a 0,50 euro, in vendita abbinata al quotidiano), in cui viene offerta una panoramica completa delle facoltà: i 4800 corsi (150 in più rispetto all’anno precedente) sono raggruppati per aree e per ogni area vengono illustrate le caratteristiche fondamentali, gli aspetti innovativi, i risultati occupazionali. All'interno della Guida, inoltre, vengono ricordati i possibili sconti offerti dal fisco e le modalità per arricchire la propria formazione con una laurea all’estero o con soggiorni oltre confine.

Il database a disposizione sul sito www.ilsole24ore.com/universita consente infine di selezionare l'ateneo più adatto, indicando i criteri di ricerca per area geografica, classe di laurea, livello, numero chiuso. E verificando l’offerta sede per sede tra ben 4.800 corsi di laurea.



Gli atenei inoltre cercano di rafforzare i legami con le imprese sul territorio per favorire le esperienze di lavoro prima di aver concluso gli studi: oggi il 56 per cento dei laureati ha svolto un tirocinio, rispetto al 44 per cento del 2006. Estero e stage: i dati di AlmaLaurea evidenziano che studiare oltre confine aumenta le chance di trovare lavoro del 12 per cento, mentre i tirocini dell'8 per cento e aver lavorato occasionalmente durante gli studi del 48 per cento.

© Riproduzione riservata