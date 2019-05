Migranti, dall’Italia «effettivo» solo un ricollocamento su cinque

Il mancato ricollocamento dei migranti dall’Italia e dalla Grecia previsto dal programma europeo di luglio 2015, secondo i dati Ue aggiornati al 9 giugno, è costato l’apertura di una procedura di infrazione per Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. Con Austria e Slovacchia sorvegliati speciali. Ma lo stato dell’arte delle relocation – ossia il trasferimento di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale dallo Stato membro competente per l’esame dell’istanza in un altro Stato membro in cui le loro domande di protezione internazionale saranno esaminate – parla anche di un tasso «effettivo» di accoglienza dal nostro Paese verso gli altri Stati membri del 19,7%. Solo un rifugiato su cinque rispetto ai numeri previsti da Bruxelles dunque ha potuto già traslocare oltre confine. Mentre se si guarda agli “impegni” ossia ai posti ufficialmente messi a disposizione dai singoli governi il bilancio migliora sfiora il 40%.

I grandi numeri di Germania, Olanda e Finlandia



In totale su 20.869 relocation sono state 6.896 quelle dal nostro Paese, e a scorrere la classifica degli stati per noi più ospitali, ai primi tre posti in termini assoluti ci sono Germania (2.715) , Finlandia (653) e Olanda (612). Che restano in testa alla lista e sopra alla media anche se si considera il tasso di ricollocamento rispetto alle quote fissate dalla Ue per un totale di quasi 35mila migranti . In questo caso prime sono Malta (88,7%) e Finalndia (83,7%) ma anche olandesi e tedeschi sono quasi dieci punti sopra la media rispettivamente con il 28,5 e 26,3 per cento.

Il discorso cambia prendendo in considerazione gli impegni presi ufficialmente dai singoli governi europei. Qui a centrare gli obiettivi al 100% sono Svezia e Finlandia. Mentre mancano totalmente all’appello otto paesi: Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Irlanda, Slovacchia e Polonia.

Relocation, dall'Italia effettiva una su cinque

Ricollocamenti dall'Italia verso gli altri paesi Ue al 9 giugno 2017

Paesi Posti messi

ufficialmente a disposizione Ricollocamenti

effettivi Impegno

previsto dalla Ue Tasso di

ricollocamento (%) Malta 47 47 53 88,7 Finlandia 779 653 779 83,8 Lussemburgo 160 110 248 44,4 Olanda 725 612 2150 28,5 Germania 4510 2715 10327 26,3 Portogallo 588 299 1173 25,5 Cipro 45 34 139 24,5 Svezia 1399 228 1388 16,4 Slovenia 75 35 218 16,1 Lettonia 105 27 186 14,5 Belgio 340 121 1397 8,7 Lituania 140 17 251 6,8 Spagna 225 144 2676 5,4 Croazia 46 18 374 4,8 Francia 970 330 7115 4,6 Romania 800 45 1608 2,8 Austria 50 0 462 0,0 Bulgaria 140 0 471 0,0 Repubblica Ceca 20 0 1036 0,0 Estonia 8 0 125 0,0 Ungheria 0 0 306 0,0 Irlanda 20 0 360 0,0 Polonia 35 0 1861 0,0 Slovacchia 0 0 250 0,0 Totale 12.942 6.896 34.953 19,7 Fonte: elaborazione su dati Commissione Ue

Accelerazione nei primi cinque mesi di quest’anno

Nel 2017 complessivamente il ritmo dei ricollocamenti da Grecia e Italia è aumentato significativamente: quasi 10.300 persone da gennaio, il quintuplo rispetto allo stesso periodo del 2016. Secondo le proiezioni della Commissione sarà ricollocare tutti gli aventi diritto entro settembre 2017. In ogni caso l’obbligo giuridico per gli Stati membri proseguirà: le decisioni del Consiglio sulla ricollocazione sono applicabili infatti a tutti coloro che arrivino in Grecia o in Italia fino al 26 settembre 2017.

LO STATO DELL’ARTE

Ricollocamenti dall'Italia e dalla Grecia, ottobre 2015-maggio 2017. (Fonte: Commissione Ue)

© Riproduzione riservata