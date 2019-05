Prende il via il 23 giugno l’ottava edizione del Master in giornalismo politico-economico e informazione multimediale del Sole 24 Ore

Ultimi giorni per iscriversi all’ottava edizione del Master in Giornalismo politico-economico e informazione multimediale del Sole 24 Ore, in partenza il 23 giugno a Roma. Il progresso tecnologico ha completamente cambiato le skills del giornalista e di chi lavora nell’ambito della comunicazione, imponendo nuove regole e una nuova organizzazione del lavoro. Oggi un professionista deve avere competenze sotto il profilo politico economico, abbinando competenze più innovative sul fronte della multimedialità. Non basta saper scrivere un articolo per la carta stampata, ma è necessario saper scrivere con un linguaggio adatto al web, saper valutare l’importanza delle immagini e delle foto, saper utilizzare un file audio o un video. L’obiettivo del master - organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore - è quello di formare figure professionali con competenze innovative nel settore dell’informazione economica, pubblica e politico-parlamentare, con una specializzazione distintiva su tutti i media: carta stampata, testate online, radio , tv e web tv.

I moduli del Master

Il primo modulo del Master introduce gli studenti al sistema politico istituzionale italiano, alla politica economica e al bilancio dello Stato, alle amministrazioni pubbliche e al sistema giudiziario. Il secondo spiega che cosa significa fare i giornalisti oggi: teoria, tecniche e segreti dell'informazione politica, economica e istituzionale. Il terzo modulo porta gli studenti “dentro” la fabbrica multimediale delle notizie, con approfondimenti pratici su come si fa un giornale, un sito di informazione, come vengono costruiti i contenuti Radio-Tv o su come si lavora in un'agenzia di stampa, con una attenzione particolare alle modalità di comunicazione tramite social network. Un successivo modulo mette a confronto comunicazione e uffici stampa tra media tradizionali e digitali. Di particolare rilievo lo spazio che il corso dedica al Data journalism nell’era della privacy: un modulo di taglio pratico e operativo su come individuare, sviluppare ed estrarre una notizia giornalisticamente appetibile utilizzando come fonti le vaste banche dati a disposizione.



Raffica di laboratori per sperimentare sul campo

Il master include numerosi laboratori e sessioni operative, a partire da “La fabbrica del Sole: oggi il giornale lo facciamo noi”: dalla riunione di redazione della mattina alla confezione del giornale, una giornata interamente dedicata a come si lavora in redazione. In collaborazione con il sito del quotidiano, poi, il laboratorio “Scrivere per la carta stampata” e il laboratorio multimediale “Scrivere e comunicare con il web”. Dalla produzione di articoli e article gallery per il web, fino ai video per la grande rete. Senza tralasciare i servizi per la tv. Con il supporto di Radio 24 una full immersion nella comunicazione radiofonica, con un laboratorio ad hoc sul trattamento delle notizie in radio, su formati e strumenti per registrare e montaggi audio. Spazio anche al data journalism, per scoprire l’importanza e il valore dei dati nel giornalismo. In collaborazione con Radiocor i linguaggi e lo stile di comunicazione di un’agenzia finanziaria: dall’elaborazione di lanci fino ai notiziari web sull’attualità politica, economica e finanziaria.

Le novità dell’ottava edizione

Tra le novità dell’edizione numero otto del master, accreditato ai fini della formazione professionale continua del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, lo storytelling digitale per sviluppare nuove competenze tramite tecniche narrative applicate alla comunicazione digitale. Poi l’ideazione e la realizzazione di una rassegna stampa in video, di un video con il cellulare (dalle immagini al montaggio), fino all’uso dei droni nel giornalismo.

Il percorso formativo e il corpo docente

Il percorso prevede la frequenza di 4 giornate al mese (venerdì e sabato), per dieci mesi, per un totale di 37 giornate di lezione. Tra una sessione d’aula e l’altra sono anche previste sessioni di distance learning. Il corpo docenti è costituito dai giornalisti del Sole 24 Ore che trasferiranno agli studenti tecniche e strumenti di una professione in forte evoluzione. Ci saranno anche numerose testimonianze di professionisti dei più importanti gruppi editoriali nazionali e internazionali, della politica e delle principali istituzioni. Fabio Carducci e Nicoletta Cottone i coordinatori scientifici del master.



Stage e contatti col mondo del lavoro

Per gli under 30 c’è anche l’opportunità di frequentare uno stage di 4/6 mesi presso redazioni, radio, televisioni, agenzie di stampa, agenzie di comunicazione, Ong, Onlus, aziende nazionali e multinazionali nelle funzioni di comunicazione, relazioni esterne e rapporti con i media. Saranno anche fornite indicazioni per valutare nuove opportunità professionali. Una borsa di studio del master è per il tutor della classe, una seconda è dedicata a Fabrizio Forquet, il vicedirettore del Sole 24 Ore prematuramente scomparso lo scorso anno, riservata a neo laureati e pubblicisti under 30 con voto di laurea a partire da 108/110.



Per informazioni

Coordinatrice didattica

Dott.ssa Adriana Anceschi

Business School del Sole 24 Ore

Piazza dell'Indipendenza 23 b/c

Roma

Tel. 06 (02) 3022.3857

E-mail: adriana.anceschi@ilsole24ore.com



