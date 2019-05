Rossi (Bankitalia): non fermiamo il cammino dell'Europa, avanti con l'unione bancaria

La costruzione incompleta dell'Unione bancaria illustra bene tutte le contraddizioni europee di questi ultimi anni. Concepita per tagliare il nesso tra la crisi dei debiti sovrani e la stabilità delle banche, da una parte, e per ratificare il principio che la crisi di una banca è affare di tutta l'Europa e non solo di un Paese, dall'altra, l'Unione bancaria è divenuta un'altra cosa. Uno strumento per impedire (o rendere molto difficile) che una banca si salvata con denaro pubblico. Lo ha spiegato il direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi, intervenendo a un convegno sulle prospettive europee organizzato a Pavia dall'Almo Collegio Borromeo.

Oggi la vigilanza sulle banche in salute è stata unificata a Francoforte – ha osservato Rossi – mentre la gestione di quelle in crisi a Bruxelles. Una costruzione «che ha una sua logica e una sua ragion d'essere, pur diverse dal disegno originario» e che va completata con i due tasselli ancora mancanti: «la disponibilità di risorse pubbliche comuni a sostegno delle procedure di “risoluzione” delle banche in crisi (ovvero il fiscal backstop al Fondo di risoluzione unico), e uno schema comune di assicurazione dei depositi bancari (anche in questo caso con relativo backstop pubblico comune)». Due tasselli che tuttavia, fino a quando mancherà la fiducia reciproca «continueranno a mancare».

Completare l'Unione bancaria

Nel suo intervento Salvatore Rossi ha ricostruito il difficile processo decisionale, prima tecnico e poi politico, che ha portato all'Unione bancaria, con l'Italia a giocare un ruolo minore per via della “straordinaria debolezza” in cui si dibattevano i governi Monti e Letta tra l'estate del 2012 e la fine del 2013. Proprio il periodo in cui venne varata la direttiva sulle crisi bancarie BRRD e la Comunicazione della Commissione Ue che reinterpretava del regole antitrust per escludere supporti pubblici alle banche senza burden sharing. Regole che si sono poi rilevate farraginose e che, per effetto della loro retroattività, hanno scaricato il loro prezzo più alto sull'Italia, «finita incastrata nella nuova logica - mai più bail out, solo bail in! - proprio quando le sue banche si andavano caricando di crediti deteriorati a causa della profondità della doppia recessione, i cui effetti erano per alcune aggravati da gestioni malaccorte, quando non criminali».

Non abbandonare l'idea europeista

Oggi come si può uscire da questa situazione? Serve, secondo Rossi, uno sforzo di ottimismo. «Le critiche, purché fondate e tempestive, a norme e comportamenti non sono una manifestazione di antieuropeismo, al contrario. Come ha detto due settimane fa il Governatore della Banca d'Italia, le critiche non sono volte a «mettere in discussione il cammino dell'Europa ma a facilitarlo, indicando quella che sembra la direzione giusta».

Il mercato unico, la libertà di circolazione, la moneta unica, sono “beni pubblici” che gli Stati nazionali da solo non sarebbero in grado di garantire. Il messaggio finale è di non abbandonare, proprio adesso, l'idea europeista. «L'identità europea c'è: fuori d'Europa gli europei sono tali, prima ancora che italiani o tedeschi. Possiamo negarla o dimenticarla, e saremo tutti meno forti e più a rischio. Possiamo ritrovarla e rafforzarla, e ne guadagneremo tutti».

