Alitalia: Calenda, i commissari stannno lavorando bene

Ad occuparsi di Alitalia «ci sono dei commissari, stanno lavorando, mi pare bene. Faranno il loro lavoro, porteranno le carte al ministero, a quel punto decideremo, ovviamente con un processo aperto». Cosi' il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine della dodicesima edizione di European Inventor Award 2017, il premio internazionale dedicato all'innovazione indetto dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'European patent office (Epo), all'Arsenale di Venezia. Di fronte alla richiesta dei sindacati di non fare uno spezzatino della compagnia aerea, Calenda ha replicato che «l'obiettivo era di non fare lo spezzatino, ma prima del referendum, e neanche di farla finire in amministrazione straordinaria e neanche di metterci 600 milioni di denari pubblici», aggiungendo che «la mia risposta ai sindacati era 'benissimo, siamo tutti d'accordo su quello che non vogliamo, ma cosa siamo disposti a fare perche' non accada, perche' altrimenti diventa solo un'opinione» ha quindi concluso retoricamente, dicendo che di opinione «io ne ho una», senza svelare quale.

Lo sciopero di venerdì 16 giugno, indetto da Cub trasporti, «è fatto contro le low cost ma danneggera' soprattutto Alitalia» ha poi aggiunto Calenda. «Mi sembra proprio il tipo di attivita' che sarebbe meglio evitare, fatta salva la liberta' di scioperare quando uno vuole».

A Roma incontro informativo commissari-sindacati

Oggi intanto si è svolto a Roma l’incontro tra i commissari e i sindacati. La questione della Cigs a zero ore per circa 300 unità del settore di terra «resta un problema» hanno riferito i rappresentanti delle confederazioni al termine dell'incontro con i commissari straordinari di Alitalia. «Abbiamo chiesto tutta l'attenzione possibile per evitarla ma nel caso in cui non sia possibile, abbiamo chiesto che queste persone siano riqualificate affinché diventino fungibili e possano essere reimpiegate in azienda e che la cigs non sia una sorta di esubero definitivo» ha spiegato il Segretario generale della UilTrasporti, Claudio Tarlazzi dopo l'incontro con Luigi Gubitosi e Stefano Paleari, era assente Enrico Laghi. Mentre Fabrizio Cuscito della Filt-Cgil ha anche sottolineato che deve essere evitato lo spezzatino dell'azienda e mantenuta «l'unitarietà del gruppo».

«Non siamo retrocessi ma la salvezza è ancora da conquistare» il messaggio del commissario straordinario di Luigi Gubitosi secondo quanto riferito da fonti sindacali.

Alitalia: Tarlazzi (Uil),bene incontro,ok approccio su costi

«È andata bene. Ci hanno rappresentato il lavoro che stanno facendo. L'approccio che hanno dato l'abbiamo condiviso, soprattutto per la determinazione con la quale hanno affrontato la questione dei costi comprimibili, che non sono quelli del lavoro ma costi come quelli del carburante» ha poi aggiunto il segretario generale della UilTrasport. Il sindacalista ha sottolineato che questo «è l'approccio che avevamo più volte chiesto per eliminare quelle voci che hanno creato il dissesto economico dell'azienda». Tarlazzi ha spiegato che i commissari «hanno intenzione di rivedere anche i costi della manutenzione e altri costi sui quali stanno facendo dei focus».

Tarlazzi ha quindi aggiunto che è stato loro detto che le prenotazioni stanno aumentando sia sul mercato domestico che sull'internazionale. E «questo è un dato molto importante perché si recupera fiducia, non solo interna ma anche rispetto al mercato» ha sottolineato il leader sindacale, aggiungendo che è stato «apprezzato» anche «l'approccio di trasparenza» dell'azienda che segna un nuovo rapporto con i sindacati e rappresenta «una discontinuità con la passata gestione». Il prossimo incontro Alitalia-sindacati è ora previsto a luglio, quando l'azienda avrà pronto il piano industriale, ha precisato Tarlazzi.

