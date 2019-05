Sette colli e tre funivie: ecco i nuovi piani di Raggi per i trasporti a Roma

Tre funivie per sette colli. La giunta Raggi punta dritto su questo tipo di mezzo di trasporto e, dopo la linea annunciata già in campagna elettorale dalla sindaca Raggi per collegare Battistini a Casalotti, adesso si raddoppia con Magliana-piazza Civiltà del lavoro a Sud e poi si triplica con Ionio-Bufalotta a nord. I nuovi progetti sono stati annunciati oggi dall’assessora alla mobilità della Capitale Linda Meleo su Facebook. E hanno suscitato l’ilarità di molti esponenti di opposizione sia di centrodestra che di centrosinistra.

Il piano Meleo

Ma la giunta Raggi crede nel piano. E parecchio. «Con questi interventi disegneremo la città del futuro» scrive in una nota l’assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo parlando del piano urbano della mobilità sostenibile. L’assessore sottolinea l’importanza di favorire «una mobilità su ferro sicura e interconnessa con opere a basso impatto ambientale. È obiettivo strategico dell’Amministrazione quello di dotare la città di un sistema di mobilità competitivo con le altre capitali europee e mondiali, e recuperare nel breve-medio periodo il gap infrastrutturale storico, aggravato dall’incongruente sviluppo insediativo degli ultimi 15 anni. Questo è un atto programmatico, un primo set di opere da attuare e sono espressione del’'importanza che l’Amministrazione dà all’ottimizzazione dei sistemi e dei servizi della mobilità per disegnare una città vicina alle esigenze dei cittadini. Abbiamo deciso di mettere nero su bianco i punti fondamentali per iniziare a definire un progetto strutturato e per condividerlo con la cittadinanza. A breve verrà illustrato il portale del piano Pums dove verrà data voce ai cittadini per realizzare insieme un piano della mobilità per Roma» conclude.

«Roma non è le Dolomiti»

Facile per le opposizioni in Campidoglio reagire alle tre funivie romane con un pizzico di ironia. Da destra Fdi lamenta: «Sui mezzi dell’Atac ogni giorno ce n’è una, e a farne le spese sono come al solito gli utenti e il personale viaggiante. Sembrerebbe che due autisti in servizio nella rimessa di Tor Vergata abbiano accusato un malore a causa delle elevate temperature sui bus e sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso. L’ennesima dimostrazione di come le vetture non viaggino in sicurezza, e all’interno delle cabine blindate senza aria condizionata le temperature diventano altissime e quindi insopportabili. La mobilità va a rotoli e i grillini pensano a fare funivie». E da sinistra il Pd interviene con una battuta: «Altre funivie a Roma? Casalotti, Magliana, Bufalotta. Forse la Meleo ha scambiato i sette colli per le Dolomiti».

