Tornano al lavoro i 5 direttori dei super-musei sospesi dal Tar

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal ministero dei Beni culturali e ha congelato le sentenze del Tar che avevano sospeso i 5 direttori di altrettanti super-musei. I direttori, dunque, potranno ritornare al lavoro in attesa della pronuncia di merito che arriverà il 26 ottobre prossimo.

Udienza pubblica il 26 ottobre

La Sesta sezione del Consiglio, con le ordinanze 2471 e 2472, ha infatti fissato per il 26 ottobre l’udienza pubblica per decidere con sentenza le questioni relative alla legittimità delle nomine dei direttori dei musei. Il Consiglio di Stato quindi, «considerata la mancanza di pregiudizio nei confronti dei ricorrenti vittoriosi in primo grado - titolari di incarichi che durante il corso del processo continuano a svolgere - ha deciso, in via cautelare, che i direttori, le cui nomine erano state annullate dalle sentenze del TAR, riprendano a svolgere le loro funzioni in attesa della sentenza, a tutela della loro posizione lavorativa e retributiva».

Per il Tar procedure di selezione viziate

Il Tar del Lazio aveva inferto un duro colpo alla riforma dei musei voluta dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Con due sentenze depositate il 24 maggio scorso i giudici avevano bocciato la nomina di cinque dei venti direttori dei super-musei. Secondo i giudici della sezione seconda-quater del Tar, infatti, le procedure di selezione erano viziate in più punti. Due i ricorsi presentati, uno da una candidata alla direzione di Palazzo Ducale e della Galleria Estense di Modena e l’altro da un candidato al ruolo di direttore di Paestum e dei musei archeologici di Taranto, Napoli e Reggio Calabria. Era, infatti, possibile correre per più posizioni.

Il tweet del ministro

Poco dopo il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, ha lanciato un tweet: «Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR sui direttori dei musei, che da domani tornano in servizio. A ottobre decisione definitiva».

La norma in manovra

Dopo la sentenza del Tar che ha annullato cinque nomine di direttori di musei, si rimette mano alla legge. La disposizione inserita nella manovra prevede che nella procedura di selezione internazionale non si applichino i limiti previsti per il lavoro pubblico che impediscono ai cittadini europei di accedere a posti che implichino esercizio diretto o indiretto dei poteri.



