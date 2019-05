Alitalia, mancato accordo con i sindacati sulla Cigs

Mancato accordo tra Alitalia e sindacati sulla procedura di cassa integrazione straordinaria. Lo riferiscono i sindacati al termine dell'incontro al ministero del Lavoro che si è concluso con il verbale di mancato accordo. Non sono infatti cambiati, spiegano i sindacati, i numeri della Cig a zero ore, su cui i sindacati si erano detti indisponibili a siglare un accordo. Secondo gli ultimi numeri forniti

dall'azienda la Cigs a zero ore dovrebbe riguardare l'equivalente di 317 persone. «Abbiamo siglato il mancato accordo perché non sono cambiati i numeri della Cigs. Noi abbiamo detto che non siamo disponibili a siglare un accordo che preveda la Cig a zero ore», ha spiegato Fabrizio Cuscito della Filt Cgil, aggiungendo che i sindacati hanno chiesto all'azienda anche «un programma dettagliato per la riqualificazione professionale del personale che va in Cig a zero ore, ma oggi non ce l'hanno fornito e non si sono presi alcun impegno a fornircelo».

La procedura di Cigs interesserà con la cassa a rotazione tutti i dipendenti per un equivalente di 1358 persone, di cui 317 a zero ore. Le aree più colpite dalla cassa a zero ore sono: information technology e commerciale. Per quanto riguarda l'applicazione della cassa, l'azienda ha spiegato ai sindacati che ci saranno modalità e tempistiche diverse a seconda delle aree e dalla tipologia di cassa. Il verbale di mancato accordo è operativo da oggi e quindi la Cig potrebbe essere operativa già da lunedì. «Sui tempi e modalità di applicazione chiederemo

degli incontri».

Gubitosi: puntiamo a vendita in blocco

«Siamo all'inizio del risanamento e del processo di vendita», «ci sono stati dei segnali miglioramento ma siamo solo all'inizio di un processo che sarà lungo e faticoso». Il commissario di Alitalia, Luigi Gubitosi, partecipa alla trasmissione Uno Mattina Estate su Rai1 e parla del processo di vendita della compagnia.

«Abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse iniziali, il nostro obiettivo è la vendita in blocco e meglio faremo e meglio Alitalia si presenterà in buona salute e più facile sarà farlo«. Gubitosi ha precisato che «sono 33» gli interessati, correggendo lievemente la cifra delle 32 manifestazioni diffusa finora e sui tempi ha chiarito: «Selezioneremo quelle con le caratteristiche per proseguire, poi partirà nei prossimi giorni la data room, quindi richiederemo le indicazioni su come vogliono procedere e poi si passerà alla richiesta di offerte non vincolanti per fare un ulteriore selezione». L'identikit dell'offerente ideale? «Vorremmo qualcuno con cui fare sinergie, qualcuno del settore ma valuteremo ogni offerta, senza preconcetti». Per Gubitosi «solidità e credibilità della controparte e progetto industriale» saranno i criteri per la scelta.

Non possiamo non ricorrere a Cig

I commissari straordinari di Alitalia stanno cercando di ridurre tutti i tipi di costi nel tentativo di salvare la compagnia, ma «questo purtroppo non ci permette di

non fare la Cig» ha sottolineato Gubitosi poco prima dell’incontro con i sindacati sulla Cig, la cassa a zero ore per oltre 300 dipendenti del gruppo. «Dobbiamo attaccare tutti i costi”, ha precisato il commissario parlando ad Uno Mattina.

«La sicurezza - ha però aggiunto - è l'unica cosa che non toccheremo mai. Se volo preferirei sempre volare con un pilota Alitalia».

Sì a tutti i bandi, anche con low cost

Alitalia parteciperà a tutti i bandi degli aeroporti, anche quelli in qualche modo riservati finora solo alle low cost ha assicurato il commissario

straordinario . «L'Italia è un paese peculiare», ha detto Gubitosi sottolineando che solitamente le amministrazioni o le società nazionali favoriscono le compagnie di bandiera o ex di bandiera, ma non qui. «Abbiamo dovuto cambiare in corsa lo statuto in 3 giorni perché altrimenti non avremmo potuto partecipare ad un bando in Calabria. Auspichiamo molta trasparenza sui contributi degli aeroporti» ha poi aggiunto.

