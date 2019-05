Banda larga, Open Fiber avvia i lavori in 6 regioni delle aree bianche

Aun anno dal bando si è formalmente conclusa con la firma dei contratti di concessione tra Infratel e Open Fiber la prima gara per portare la fibra nelle case delle aree bianche di Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Sono le aree considerate a fallimento di mercato, nelle quali per gli operatori non sarebbe redditizio investire senza il sostegno di fondi pubblici. La società controllata da Enel e Cdp aveva vinto la competizione - al primo bando aveva partecipato anche Telecom, che poi si è sfilata avviando un business in proprio in quelle aree (assieme a Fastweb) - ma l’aggiuficazione era rimasta sospesa perchè l’offerta poteva avere aspetti di anomalia. Rispetto alla base d’asta, pari a 1,4 5 miliardi, l’offerta per coprire 4,6 milioni di unità immobiliari su 3043 comuni era stata pari a 675 milioni. E ancora, gli altri operatori, tra cui la stessa Telecom, avevano presentato ricorso al Tar.

Con la firma oggi finalmente si parte

Presenti all’evento il sottosegretario per lo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, il ministro per la Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, l’ad di Invitalia, Domenico Arcuri, presidente e ad di Oper Fiber, Franco Bassanini e Tommaso Pompei. Open Fiber si è impegnata a portare la fibra fino alle case garantedo per l’87% delle unità immobiliari una connessione di 100 megabit e per il resto non inferiore a 30 megabit. «Open Fiber è risultata vincitrice - ha spiegato l'ad di Infratel, Domenico Tudini - non solo per la significativa copertura assicurata, che era l’obiettivo principale, ma anche per i risparmi che ha consentito».

La rete in fibra che verrà realizzata

Nelle aree bianche «sarà di proprietà pubblica e farà prezzi all'ingrosso che sono meno della metà degli attuali, il che consentirà agli operatori di farsi concorrenza sui servizi, come è giusto che sia - ha spiegato Giacomelli -. Le aree bianche sono state definite non dal governo, ma dagli operatori, che hanno

dichiarato in più occasioni di non avere interesse a investire lì. Così il governo ha stanziato risorse pubbliche per portare a oltre 4 milioni di unità abitative la fibra fin dentro casa. Adesso tutti sono apostoli della fibra, della superfibra e della iperfibra, ma la iperfibra è sicuramente qui»

