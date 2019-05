Cgil in piazza a Roma contro i «nuovi voucher». Mdp e Pisapia schierati con il sindacato

Cgil in piazza stamattina a Roma per la manifestazione nazionale contro i «nuovi voucher». Il sindacato guidato da Susanna Camusso è tornato a sfilare con lo slogan “Rispetto! Per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione». Perché la «reintroduzione dei voucher (contenuta nella manovra correttiva dei conti pubblici approvata definitivamente dal Senato, ndr) è uno schiaffo alla democrazia» , che non può passare «inosservato», sostiene il sindacato.

Mdp, Si e Campo progressista con la Cgil

In piazza con la Cgil una rappresentanza di Articolo 1-Mdp guidata dal coordinatore Roberto Speranza e di Sinistra Italiana (alla testa il segretario Nicola Fratoianni). A fianco della Cgil anche il leader di “Campo Progressista” Giuliano Pisapia, che ha dichiarato di condividere le posizioni del sindacato, anche se per motivi personali non potrà stare in piazza («è del tutto evidente come nella vicenda voucher si sia assistito a una scorrettezza nei confronti dei cittadini e delle Istituzioni stesse»).

Due cortei nella Capitale

Due i cortei che hanno percorso le via della capitale: uno partito da piazza della Repubblica, l’altro da piazzale Ostiense. Entrambi sono confluiti in piazza di Porta San Giovanni per l’intervento conclusivo, dal palco, del segretario generale Susanna Camusso. La Cgil ha lanciato un appello «per il rispetto dell'articolo 75

della Costituzione» sul referendum popolare (indetto dalla stessa Cgil e stoppato dalla Cassazione dopo l’abrogazione, tramite decreto legge, delle nuove norme sui voucher contenute nel Jobs act) e, quindi, «per difendere la democrazia e il diritto dei cittadini a decidere, per contrastare la precarietà, per un lavoro dignitoso tutelato e con il pieno riconoscimento dei diritti».

Camusso: violata Costituzione, ricorso a Consulta

Con i «nuovi voucher si reintroduce l’ennesima forma di precarietà, raccontando che è un contratto mentre, invece, è una pura transazione economica che non prevede alcun diritto per i lavoratori» ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, in testa al corteo partito da piazza della Repubblica, per la manifestazione nazionale del sindacato, e diretto a piazza San Giovanni. Il Governo e la politica, ha rimarcato Camusso, «hanno avuto paura del confronto pubblico su un tema così importante come quello della precarietà». E dal palco ha scandito: «Con tutto il rispetto e la misura dovuta, noi suggeriamo al Presidente della Repubblica che siamo di fronte ad una esplicita violazione della Costituzione. Ricorreremo alla Corte. Continueremo a vigilare per il rispetto delle regole»

Gentiloni: rispetto Cgil, ma bersaglio è sbagliato

«Questa manifestazione la rispetto ma ovviamente non la condivido visto che è contro le nostre decisioni. Il bersaglio è sbagliato. C'è veramente qualcuno che pensa che questi lavori non avevano bisogno di regole?». Questo invece il commento del premier Paolo Gentiloni intervenuto a Bologna alla Repubblica delle Idee. «Consideravamo che l’abuso di voucher, la non tracciabilità, la mancanza di limiti, aveva portato a una situazione obiettivamente insana dal punto di vista del nostro mercato del lavoro - ha spiegato il premier - ma negli stessi giorni dell’abrogazione, basta guardare i giornali, o gli atti parlamentari, abbiamo preso l’impegno a colmare il vuoto legislativo che si creava. C'era un bambino dentro quell'acqua sporca».

«Ogni sforzo per riduzione fiscale lavoro giovani»

Parlando di legge di bilancio autunnale, Gentiloni ha aggiunto che «certamente se qualcuno descrive la prossima legge di bilancio come una passeggiata si sbaglia. Non ci sono vacche grasse in arrivo. Ma al tempo stesso abbiamo messo fieno in cascina» ha assicurato, aggiungendo che il governo «farà di tutto per la riduzione fiscale sul lavoro e in particolare sul lavoro dei giovani». Il presidente del Consiglio ha poi escluso di poter essere lui l’eventuale futuro premier dopo il voto, rispondendo con un esplicito “nooo” alla domanda in tal senso che gli è stata rivolta nel corso della sua intervista alla Repubblica delle idee.

Le nuove regole sul lavoro occasionale

Con l’ok alla manovra, il dopo voucher per le imprese si chiama «contratto di prestazione occasionale». Il nuovo strumento, online e semplificato, potrà essere utilizzato solo dalle piccolissime aziende, fino a 5 dipendenti, ed entro un tetto complessivo di 5mila euro l'anno. Ogni lavoratore potrà essere pagato fino a 2.500 euro. Il contratto “occasionale” è espressamente escluso in edilizia e negli appalti. Per le famiglie arriva un apposito libretto telematico: si potranno spesare piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, lezioni private e servizi di baby sitting. Tetto massimo: 2.500 euro.

