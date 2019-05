È italiano il satellite che 'andrà a caccia' dei buchi neri

È targato Italia il satellite della Nasa che andrà a caccia dei buchi neri attivi, che emettono grandi quantità di raggi X, e di fenomeni cosmici violenti, come le stelle di neutroni. L’accordo per la realizzazione del satellite per la missione Ixpe è stato firmato oggi a Parigi, nell’ambito del salone aerospaziale di Le Bourget, dal presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston, e dall’acting administrator della Nasa, Robert M. Lightfoot Jr. Scruterà l'Universo per misurare per la prima volta la polarizzazione delle sorgenti che emettono raggi X per lo studio delle alte energie e degli oggetti più estremi.

Lancio a novembre 2020

Ixpe (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) sarà lanciato nel novembre del 2020 ed effettuerà per la prima volta e con dettaglio senza precedenti della polarizzazione di sorgenti celesti che emettono raggi X. I dati raccolti in due anni di missione consnetiranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari. I dati raccolti in due anni di missione, spiega l’Agenzia spaziale italiana, permetteranno di indagare più a fondo la natura delle emissioni X da buchi neri in accrescimento, pulsar e stelle di neutroni in sistemi binari.





L’innovazione è nella strumentazione scientifica

«Nasa è lieta di lavorare con Asi su questa missione da realizzare su una storia di grande cooperazione tra le nostre agenzie nel settore delle scienze dello spazio», ha detto Lightfoot, che ha augurato grande successo al progetto nei prossimi anni. « Noi desideriamo fortemente mantenere la promessa scientifica di questa eccitante missione spaziale», ha concluso. L’innovazione della missione Ixpe, selezionata dalla Nasa lo scorso gennaio 2017, è nella strumentazione scientifica, dove è fondamentale il contribuito italiano costituito da tre Gas Pixel Detectors.

Questi rivoluzionari dispositivi sono dei rivelatori per raggi X in grado di effettuare delle misure di polarizzazione combinate con la misura di spettro energetico e la realizzazione di immagini e di curve di luce. Ideatori di questo innovativo rivelatore sono l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Con la missione Ixpe, grazie all’Asi, il Gdp sarà impiegato, per la prima volta, in un satellite scientifico, ponendo le basi per nuove importanti scoperte nel campo dell’astrofisica delle alte energie. Il team scientifico Italiano - guidato da Inaf, con il determinante contributo dell’Infn e la collaborazione dell’Università degli Studi Roma Tre per lo sviluppo teorico - consolida la leadership nel campo della polarimetria in raggi X.

