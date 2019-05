Torino, tagli di spesa virtuosi ma resta il disavanzo e le tariffe aumentano

Un primo anno di amministrazione “fiaccato” dai problemi strutturali di bilancio e funestato dagli incidenti gravissimi di piazza San Carlo, con un’inchiesta ancora tutta da scrivere e responsabilità da definire. La giunta della sindaca Chiara Appendino (M5S) archivia l’anno del debutto alla guida di Torino con un primo rimpasto tra i membri della squadra di Governo – ha lasciato l’assessore all’Ambiente Stefania Giannuzzi, al suo posto il capogruppo dei 5Stelle Alberto Unia – e con la distribuzione delle deleghe (sicurezza, eventi culturali, decentramento e partecipazione) che la prima cittadina aveva inizialmente tenuto per sé.

L’uscita dall’Osservatorio sull'alta velocità

Nell’anno appena trascorso la sindaca ha “spuntato” la questione politica per eccellenza, la Torino-Lione, uscendo dall'Osservatorio sull'alta velocità e rischiando di tagliare fuori il nodo metropolitano di Torino dalla futura progettazione della tratta nazionale connessa all’opera. Sui temi economici, buona la partenza del progetto Open for business destinato ad attrarre investimenti in città, lanciato a ottobre ma che rischia di perdersi per strada, mentre a marzo scorso è arrivata la stangata su tariffa rifiuti e parcheggio residenti nelle strisce blu.

Bilancio, forti squilibri tra entrate e uscite

Il bilancio del Comune non è in sicurezza, come sottolinea l’ultima relazione dei giudici contabili, la giunta correrà ai ripari stringendo le maglie della riscossione. Tra gli aspetti positivi evidenziati dai giudici della Corte dei conti, il miglioramento dell’azione di taglio della spesa corrente in carico al Comune e il proseguimento sulla strada della riduzione dell’indebitamento. Tutto questo però non ha messo in sicurezza la situazione di bilancio che accusa ancora forti squilibri tra entrate e uscite. La situazione di disavanzo strutturale dunque permane. La giunta ha annunciato un piano per migliorare il meccanismo della riscossione ma il problema, come sottolineato dai giudici contabili nella loro ultima relazione, è il disallineamento tra la struttura rigida dei costi, le entrate spesso sovrastimate e le partite straordinarie utilizzate per finanziare la spesa corrente o gli investimenti.

Gli incidenti di piazza San Carlo

I 1.500 feriti del 3 giugno, la morte di Erika Pioletti e i feriti gravi di quella sera sono stati uno shock. Di lì a una settimana è arrivata la stretta sulla movida torinese, con lo stop ai dehor di notte e il blocco della vendita di alcolici da asporto dopo le 20. La giunta in particolare ha deciso una stretta sulla vendita di alcolici da asporto (dalle 20 alle 6 fino al 30 settembre in tre quartieri della città) e la chiusura notturna dei dehor dal primo al 30 luglio (domenica, lunedì, martedì e mercoledì dall'1 alle ore 6; giovedì e venerdì dalle 2 alle ore 6; sabato e prefestivi dalle 3 alle ore 6. All'interno dei locali entro l’ora successiva). Una decisione che ha creato nei week end scorsi una serie di tensioni con le forze dell'ordine.

Dai campi rom all’occupazione dell’ex Moi

Resta aperto il fronte dei campi rom in città mentre l'occupazione dell’ex Moi, altro focolaio sociale, sembra aver imboccato una possibile via di risoluzione: l’amministrazione ha predisposto lo schema di protocollo d’intesa per superare l’emergenza delle palazzine occupate nell’ex Villaggio olimpico di via Giordano Bruno, dove di stima vivano circa 1.500 persone. Il piano coinvolge Prefettura, Diocesi, Regione Piemonte e Compagnia di San Paolo. Si basa su due canali: accompagnamento lavorativo e ricerca di soluzioni abitative.

I rincari sulle tariffe

A marzo scorso è arrivata la delibera attraverso la quale l’esecutivo ha definito i rincari su diverse tariffe e servizi. Per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti l’aumento delle tariffe varia dallo 0,4% allo 0,8% (con riduzione per i soli venditori ambulanti con banchi di alimentari, mentre per le altre attività produttive e commerciali è previsto un incremento dello 0,42%), aumentato anche il canone relativo all'occupazione di spazi (Cosap), dello 0,9%. Rincari anche per le tariffe dei permessi di ingresso nella ZTL e per la sosta (residenti) in zona blu, con costi annuali definiti sulla base di tre fasce Isee, da un minimo di 45 euro, attuale tariffa, fino a 180 euro.

