Zanotti in stile rock&roll per le calzature Junior

Doppie zip, buckles e colori e materiali replicano in piccolo il look urban chic della linea adulto: è inconfondibile la calzatura Giuseppe junior, che torna alla Fortezza da Basso in occasione di Pitti Bimbo per vestire i piedini dal numero zero al 33 con pellami ricercati e lavorazioni artigianali “made in Romagna”, con colori chiari e fantasie giocose. «La linea Junior vuole “legare” le generazioni e il rapporto padre/madre-figlio/a in maniera ancor più stretta. Abbiamo recuperato gli elementi ormai diventati icona delle linee per adulti per mantenere il Dna del brand e il carattere rock&roll anche per i più piccoli», spiega Giuseppe Zanotti, lo stilista-imprenditore forlivese che ha iniziato a costruire 25 anni fa, partendo da un laboratorio di calzature femminili di lusso, le basi di un gruppo che oggi supera i 170 milioni di fatturato e i 700 dipendenti. Noto in tutto il mondo (il 97% del business è realizzato oltreconfine) e amato dalle star americane della musica e delle passerelle, da Beyoncé a Karolina Kurova.

Doppi zip. Lo zaino e la scarpa in fantasia giocosa per la PE 2018

La linea per i più piccoli – scarpe dai 350 ai 550 dollari al paio, metà del listino adulto - ha appena festeggiato il primo anno di vita con performance oltre le attese. «Il marchio Giuseppe Junior è sul mercato da poco più di due stagioni e internamente lo consideriamo ancora una start up. Dal suo debutto ha però portato risultati sorprendenti, anche grazie alla spinta delle vendite online, ma non ci sbilanciamo sulle previsioni e sui numeri. Le aspettative sono indubbiamente positive», aggiunge Zanotti.

Lo sviluppo di una rete ad hoc per Giuseppe Junior non è nei programmi, «restiamo focalizzati sulla distribuzione delle collezioni Junior presso le nostre boutique per uomo e donna, sul nostro sito di e-commerce e alcuni negozi multimarca selezionati», precisa l’imprenditore.

Che sta portando avanti il piano di espansione complessivo del canale retail worldwide: dal consolidamento della distribuzione in Giappone alla recentissima inaugurazione di un flagshiptore a Singapore, dal nuovo restyling del negozio a Hong Kong fino a uno spazio a Berlino presso KaDeWe.

