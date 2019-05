Bankitalia: nuove proposte Ue tengono conto di richieste italiane

Le nuove regole sulle banche in discussione in Europa tengono conto delle proposte dell'Italia. Lo ha indicato Carmelo Barbagallo, capo del Dipartimento della Vigilanza della Banca d'Italia in audizione in Commissione Finanze del Senato. «Le proposte in discussione al Consiglio europeo riguardanti le modifiche più rilevanti per il sistema bancario italiano tengono conto delle richieste della delegazione italiana; esse riguardano il mantenimento della disciplina di favore per le esposizioni verso le Pmi (il cosiddetto SME supporting

factor) e il trattamento preferenziale previsto per i titoli di Stato e per il requisito sul rischio di credito».

Le restanti asimmetriesul bail-in

Restano alcuni punti critici nel pacchetto Ue nella parte in cui cerca di migliorare la direttiva bancaria Brrd (la direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche in crisi) per la risoluzione delle crisi bancarie. Secondo il capo della Vigilanza, Carmelo Barbagallo, si rileva ancora «l’asimmetria della normativa, disegnata sulle banche di medio-grande dimensione e poco attenta alle esigenze di quelle medio-piccole, che pure sono chiamate a contribuire al fondo di risoluzione». Altra critica espressa in audizione in Commissione Finanze del Senato è «l’applicazione retroattiva delle norme sul bail-in a strumenti emessi, anche molti anni fa, in contesti profondamente diversi da quello attuale» con un probabile richiamo implicito ai bond subordinati azzerati delle quattro banche italiane (Banca Marche, Banca Etruria, CariChieti e Cassa di Risparmio di Ferrara).

Ribadendo la critica già espressa dal Governatore della Banca d'Italia Visco, Barbagallo ha citato inoltre «l’eccessiva articolazione del processo decisionale e la mancata individuazione di un soggetto preposto al coordinamento e l’insufficiente chiarezza e flessibilità delle regole previste in caso di ricapitalizzazione precauzionale». Banca d’Italia punta anche il dito sulla «mancanza di una solida disciplina che, in caso di seri rischi per la stabilità sistemica, consenta di derogare su base temporanea ai limiti stringenti della disciplina degli aiuti di Stato». Ed evidenzia che le nuove regole sulle banche proposte dalla Commissione Ue non aumentano, opportunamente, i requisiti patrimoniali, «orientamento opportuno in questa fase congiunturale ancora delicata».

«Colmare subito gap normativo italiano su bail-in»

Di qui la necessità evidenziata di colmare al più presto il gap normativo presente in Italia sulla gerarchia concorsuale delle passività delle banche assoggettabili al bail-in. «È importante - ha affermato Barbagallo - creare il prima possibile un quadro normativo che consenta alle banche europee di emettere titoli che, per la loro collocazione nella gerarchia concorsuale, sarebbero computabili nel Mrel (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities: è un requisito introdotto dalla Brrd, il cui obiettivo è assicurare il buon funzionamento del meccanismo del bail-in, aumentando la capacità di assorbimento delle perdite della banca, ndr)». Secondo Barbagallo, «iniziative di questo tipo potranno essere considerate anche in Italia. In questo modo si colmerebbe il gap normativo tra il nostro Paese e altri Stati membri, come Francia e Germania, che in passato hanno già autonomamente provveduto a modificare la propria gerarchia concorsuale».

© Riproduzione riservata