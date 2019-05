Disastri e ricostruzione

Io parlo cinque lingue, ma tutte in modo bizzarro; quella che so meno è il portoghese che ho imparato per caso in Brasile durante sei o sette viaggi negli anni Ottanta – l'adopero raramente e quando sono in Portogallo, dove la pronuncia è molto stretta, non mi sento a mio agio.

L'inglese lo appresi da ragazzo in Canada dai preti irlandesi di un collegio ad Ottawa, ma non ho mai vissuto a lungo in nessun paese anglosassone anche se non passa giorno che non legga testi in inglese: oggi all'accento iberico si sono aggiunte intonazioni britanniche visto che sono spesso a Londra.

Al francese mi avvicinai per snobismo quando facevo il liceo nella mia terra natale: il mio maestro era un vecchio esule parigino, Monsieur Rest, che mi prese a ben volere e sapeva far bene il suo mestiere. Come tutti gli ispanoamericani ero affascinato da Parigi e ci andai da giovane molto spesso. Finii per viverci per alcuni anni seppur non in pianta stabile.

L'italiano arrivò dopo, quando avevo quasi venti anni e restai a Firenze tra il 1955 e il 1956. Un anno più tardi, venni a completare gli studi universitari in quella città. A Cuba, la rivoluzione era ormai in atto e non ci sono più tornato; da allora, sono rimasto quasi sempre in Europa.



Per imparare l'italiano ho pagato un prezzo molto alto: ho dovuto allontanarmi dalla mia lingua madre, lo spagnolo, che mi illudevo fino a qualche anno fa di parlare benissimo. Ma quando il Museo del Prado mi commissionò di redigere il catalogo della loro raccolta di mosaici e pietre dure, uno dei funzionari mi pose una domanda che mi lasciò esterrefatto: que bien habla el español...donde lo aprendió? Era ovvio che la lingua non era più mia.

E l'italiano? Non sono ancora sicuro di saperlo abbastanza bene e ogni volta che scrivo – non parlo di una lettera qualunque - devo alzarmi a consultare dei dizionari. Poi dopo correggo quello che ho scritto una volta o due, poi detto la versione finale a qualche anima pia che mi aiuta e, infine, mi faccio leggere ad alta voce il risultato. Così è sempre ed il solo consiglio che posso dare a chiunque intenda esprimere con appropriatezza quello che pensa è di diffidare sempre di quello che si crede di sapere.

Nessuna cosa mi ha fatto più felice (inclusa la mia laurea che per circostanze economiche e politiche riuscii ad avere con molto ritardo) che sapere come quello che ho scritto possa essere utile a dei giovani studenti. Attenzione però, non garantisco nulla, andate a consultare un buon dizionario.

