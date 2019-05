Eataly Roma Ostiense compie 5 anni, torta e brindisi per festeggiare

«Siamo messi molto meglio di 5 anni fa e i prossimi 5 anni saranno una meraviglia. C’è già molta più attenzione ai territori e rispetto delle tradizioni. È iniziata una nuova fase di cura verso la terra, l'acqua e l'aria. I prodotti naturali stanno diventando sempre più protagonisti e chi li coltiva, trasforma e offre è sempre più bravo a narrarne la filiera. Stiamo anche assistendo a una forte selezione tra gli operatori. Chi non sta su queste linee del rispetto, della naturalità, e delle origini non ce la potrà fare». Parola di Oscar Farinetti, il patron di Eataly che commenta l’eccellenza del food in Italia in occasione del quinto compleanno della sede romana di Roma Ostiense, aperta il 21 giugno 2012, il più grande luogo al mondo dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane. Diciassettemila metri quadrati suddivisi in quattro piani dedicati al cibo.

Torta e brindisi per festeggiare

Taglio della torta e brindisi nella location romana di Eataly Roma Ostiense per festeggiare il quinto compleanno. Tre gigantesche montagne di profiterole che ricordano le arcate in vetro del negozio realizzate da Andrea e Marco De Bellis , un calice di bollicine di villa Gianna e musica dal vivo dei “The Sganuway” per festeggiare. Poi in serata la cena dei rioni con i ristoranti dei rioni della Capitale, da Testaccio a Trastevere, da Trevi a Monti. I festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni i gettoni per la festa e il campionato di Carbonara. Sul tema c’è anche un laboratorio per bambini.



Ospitati centinaia di chef, stellati e non

La struttura di Ostiense, già Air Terminal della stazione ferroviaria Ostiense, realizzata per i Mondiali di calcio del 1990 dall’architetto postmoderno Julio Lafuente, rimasta per anni non pienamente fruibile da cittadini e turisti. Poi nel 2012 la riapertura, trasformata in palcoscenico di eventi culturali e di intrattenimento: concerti e musica dal vivo, presentazioni di libri e spettacoli teatrali, inaugurazioni di opere d'arte, feste delle Osterie Slow Food, mercati contadini, eventi gastronomici di solidarietà . In 5 anni le cucine di Eataly Roma, oggi dirette da Enrico Panero, Corporate Executive Chef, hanno ospitato centinaia di chef di centinaia di trattorie, osterie e ristorantini familiari di Roma, del Lazio e di tutta Italia, e i più grandi chef stellati italiani.



Fatturato da 50 milioni di euro

La casa romana di Eataly, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 50 milioni di euro, ospita oggi oltre 14mila prodotti agroalimentari, 18 luoghi di ristorazione, 40 aree didattiche ed emozionali e 8 aule in cui si svolgono lezioni e corsi sui temi dell'agroalimentare italiano e non solo. Nell’ultimo anno 5 milioni di visitatori, 1.600.000 pasti, 3.547 bambini che hanno frequentato i laboratori didattici gratuiti, 1.348 pensionati che hanno partecipato agli incontri gratuiti, 8.424 allievi ai corsi. E 420 posti di lavoro.

Cibo e arte

Cibo ma anche arte. Eataly ha anche contribuito come unico sostenitore privato al restauro della grande Uta (Unità di Trattamento Aria) del Cenacolo Vinciano nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Un intervento che allunga di 500 anni la vita dell’opera. (N.Co.)

© Riproduzione riservata