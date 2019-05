Estetica hi-tech a passeggio con la comodità dei piccoli

Innovazione, funzionalità e stile. Quando si tratta di carrozzine, passeggini e, più in generale, accessori per portare in giro i bambini dagli 0 anni in su, la ricetta vincente non può fare a meno di questi tre ingredienti.

L’obiettivo delle aziende è quello di creare un prodotto che accontenti due tipologie di clientela: la prima è quella dei genitori, magari alle prime armi, affascinati dai prodotti esteticamente accattivanti ma soprattutto meno ingombranti, da quelli facilmente gestibili e trasportabili comodamente in ascensore, in macchina, in treno e perfino in aereo. In nome di una società sempre più mobile e cosmopolita. La seconda clientela, invece, sono i bambini stessi: non coinvolti nella scelta, ovviamente, ma vero metro di giudizio della comodità e della funzionalità della carrozzina prima e del passeggino poi.

Funzionalità. BugaBoo, il nuovo modello Bee5

La conferma che focus siano quelli sopra elencati sono le aziende del settore. Tra le più note c’è Inglesina Baby, fondata nel 1963 da Liviano Tomasi e arrivata a fatturare 50 milioni di euro, per il 50% realizzati all’estero, in oltre 40 Paesi. L’azienda vicentina sarà a Pitti Bimbo 85 per presentare, tra le altre cose, la declinazione Denim del passeggino Zippy Light a marchio Inglesina, lanciato nel 2016. Si tratta di un passeggino leggero che si apre, chiude e guida con una sola mano, pur mantenendo un alto livello di sicurezza e comfort. «Il bambino è il nostro consumatore di riferimento – dice Luca Tomasi, ad dell’azienda e figlio del fondatore – cui vogliamo garantire comfort e protezione. Ma le esigenze dei genitori sono chiare: funzionalità, trasportabilità». Per l’azienda veneta il 2017 sarà un anno all’insegna della stabilità: «Nel mercato ci sono più player, quindi è aumentata la competizione – continua l’ad di Inglesina Baby –. Noi puntiamo sul know how made in Italy sia in termini di progettazione tecnica sia di estetica».

Tecnica ed estetica sono i pilastri del dna dei passeggini Bugaboo, azienda di design applicato a prodotti per la mobilità. Nel 2017 la realtà olandese ha presentato un nuovo modello: Bee5, il passeggino compatto, leggero e personalizzabile. La personalizzazione, in questo segmento, è un tema chiave: «I genitori vogliono scegliere il passeggino migliore per il loro figlio, sul piano estetico, delle funzioni e degli accessori - spiega Francesco Cerclin Re, country manager Italia di Bugaboo -. Per questo abbiamo lanciato Bee5, disponibile in 792 combinazioni, complici nuovi colori e un grado di customizzazione che permette di selezionare gli elementi più diversi, dalle ruote al manubrio».

Complici soluzioni sempre più hi-tech e personalizzate, dunque, il mercato della mobilità per i più piccoli sembra essere in fermento. I sistemi trio, che permettono di montare sullo stesso telaio la carrozzina, l’ovetto e il passeggino, seguendo così la crescita del proprio bimbo, sono prodotti molto richiesti: tra i più noti ci sono il Book di Peg Perego, ora in versione Book S, Scout, 51, 51S o Plus Elite Modular, oppure YoYo + di Babyzen (in Italia distribuito da Diido), che nel 2017 ha introdotto il proprio seggiolino auto e lo Yoyo board, una mini seduta con le ruote che si attacca al passeggino e permette di portare un secondo figlio. Permette di portare fino a due bambini anche il Baby Jogger City Select Lux, un passeggino singolo che si trasforma in doppio grazie al kit seconda seduta (venduto separatamente) e può essere trasformato in trio.

Uno dei temi oggi più “caldi”, soprattutto quando si parla di accessori per i più piccoli, è quello della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. L’azienda olandese Joolz, con i suoi modelli Day e Geo, declinati in quattro collezioni diverse per mood e colori, stringe il focus sull’ambiente: a ogni acquisto di un passeggino, infatti, corrisponde un nuovo albero piantato nella Joolz Birth Forest in Colombia.

