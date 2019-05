Fendi gioca coi pigiami e rende unici i passeggini

Gli ultimi due anni sono stati straordinari per Fendi: la maison romana, che proprio nel 2015 ha compiuto 90 anni, è cresciuta in tutte le aree di business. Da quelle storiche, pellicceria e pelletteria, al pret-à-porter donna e uomo, passando per occhiali, orologi, linea casa e, last but not least, bambino. «La linea Fendi Kids fu lanciata per la stagione primavera-estate 2011 e divenne una joint venture con Simonetta nel 2014. Oggi è interamente di proprietà – spiega Pietro Beccari, ceo e presidente di Fendi (gruppo Lvmh) –. La direzione creativa è stata, fin dall’inizio, di Silvia Venturini Fendi, ma c’è una sempre maggior coerenza con le collezioni per adulti».

Resort. Look della capsule Fendi Kids primavera-estate 2017

Fendi Kids parte dal bebé, una sorta di “mini-mini-me”, perché i codici delle collezioni, come i fiocchi, le rouche e i fiori in organza per i mini abiti da bambina, sono presenti anche nella parte new born (da zero a 36 mesi). Per i bambini, nella collezione resort presentata pochi giorni fa a Milano, il giorno dopo la sfilata uomo, lo spirito è più sportivo, persino nei completi da cerimonia. La tendenza dei pigiami da città – visti su molte passerelle – contagia le collezione Fendi Kids, che sceglie le stampe dei “little monsters”, nati da una costola dei “bugs”, charm per le borse da donna di Fendi. Aspetto giocoso che, seguendo una delle tante strade inaspettate della moda, si è spostato dal mondo degli adulti a quello dei bambini. L’altra novità sono i passeggini personalizzabili: si possono scegliere le stampe per le parte in tessuto e gli accessori in pelliccia, in modo da rendere unico ogni prodotto.

«Abbiamo lavorato molto anche sui negozi, partendo da quello storico di Roma, in via del Leoncino –aggiunge Pietro Beccari –. Con l’architetto Marco Costanzi, che ha progettato anche la sede milanese di via Solari, abbiamo pensato a spazi che assomigliassero a stanze dei giochi, dove i bambini possono divertirsi e mamme e papà rilassarsi. Applicheremo questo concept anche al rinnovato “super corner” che Fendi Kids ha da molti anni da Harrods, a Londra: cento metri che ospitano le collezioni nella loro interezza. Gli altri monomarca principali e più grandi sono a Dubai e al Plaza 66 di Shanghai».

