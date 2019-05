Ispirazione militare su piumini e parka Blauer

«L'abbigliamento da bambino, a livello congiunturale, è un segmento che soffre molto perché, con l'avvento del fast fashion , le mamme spesso si orientano verso capi economici. Noi con Blauer Junior, puntiamo su una combinazione tra alta qualità, innovazione e prezzo giusto: una ricetta che continua ad avere successo, magari con le nonne o le zie». Enzo Fusco, presidente del gruppo Fgf Industry, non ha dubbi: se al momento le mamme hanno tirato il freno a mano sugli acquisti da bambino, preferendo il fast fashion al premium soprattutto per una questione di prezzo, non cedere sul fronte della qualità porta e porterà comunque risultati positivi.

Trendy. Le giacche antipioggia sono tra i capi più venduti della collezione Blauer

Il Gruppo veneto, che presenta in questi giorni la collezione Blauer Junior P-E 2018 a Pitti Bimbo 85, punta a chiudere il 2017 con ricavi per 45 milioni di euro, in crescita rispetto allo scorso anno. A trainare la crescita è Blauer Usa, marchio che FGF Industry ha in licenza mondiale, e che «sta avendo risultati molto positivi sia in Italia, dove nelle ultime tre stagioni abbiamo registrato ordini in aumento del 25-28% sia all'estero, dove la crescita degli ordini invernali è addirittura stata del 45% », dice Fusco. Tra i mercati che hanno performato meglio spiccano quelli di recente apertura tra cui Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito: «Vorremmo portare la percentuale di export dal 35% al 50% del fatturato in breve tempo», continua il presidente.

Tornando alla linea junior, che sul fronte export segue le orme di quella per adulti, la collezione p-e 2018 punta su capi comodi e trendy, curati nei dettagli e nella scelta dei materiali. È divisa in due linee: Outdoor e Urban. Nella prima a dominare sono le atmosfere army – care anche alle collezioni primavera-estate 2018 da uomo e da donna, presentate a Pitti Uomo 92 – tra capispalla di ispirazione militare, field jacket e parka, con toni che spaziano dal verde all'arancio. La seconda, invece, interpreta le esigenze di una quotidianità nella quale i bambini devono potersi muovere e giocare liberamente, ma vissuta all'insegna dello stile. Così, nel guardaroba urbano di Blauer Junior per la P-E 2018, ci sono capispalla leggerissimi in tessuti tecnici, che sono insieme impermeabili, windproof e traspiranti. E poi i classici piumini leggeri, le cerate anti pioggia e anti vento. «Vendiamo moltissimi piumini, parka e giacche anti pioggia», chiosa Fusco.

