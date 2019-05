La «lezione» cinese: la tecnologia fa aumentare i rischi di miopia

Dal sole dobbiamo proteggerci tutti, indipendentemente dall’età. Ma i rischi maggiori negli ultimi anni e soprattutto per i più piccoli vengono da luci e luminosità artificiali, quelle di pc, smartphone, tablet, videogame. Come se non bastasse un pericolo più “antico”, lo schermo del i televisore. In Asia e in particolare in Cina, dove i gadget hi tech sono ancora più diffusi che in Occidente, il tasso di miopia tra i bambini sfiora il 90% (ma anche in Europa e Stati Uniti sta costantemente salendo).

L’offerta di linee junior di occhiali non manca e negli anni le montature da sole e da vista hanno seguito l’esempio di quelle per gli adulti: sono sempre più leggere, colorate, divertenti, anche per limitare al minimo il disagio che inevitabilmente i più piccoli provano a dover portare gli occhiali. Il consiglio degli oculisti però è di non favorire lo sviluppo della miopia e altri difetti visivi ignorando i rischi della luce artificiale o riflessa. «Lo sviluppo della vista fisiologicamente si completa a tre anni , ma alcune patologie ( soprattutto l’ambliopia) si possono correggere fino a 6-8 anni – spiega Maria Rosa Curatola, oculista del Policlinico di Milano –. Uno stile di vita sbagliato, che comprende un’eccessiva esposizione alla luce artificiale, può causare o peggiorare difetti visivi. La terapia migliore? Far passare ai bambini più tempo possibile all’aperto, immersi nella luce naturale. Senza dimenticare, in quel caso, gli occhiali da sole».

© Riproduzione riservata