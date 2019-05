Manifatture Daddato si rafforza con le licenze

Due nuove licenze per Manifatture Daddato che chiude il 2016 in crescita e punta sul segmento lusso. «Siamo molto soddisfatti di com’è andato l’anno scorso soprattutto visto il periodo di difficoltà che sta attraversando l’Italia - commenta Marcello D’Onofrio, legale e consulente aziendale - Abbiamo archiviato il 2016 con un fatturato di 30 milioni di euro, in aumento del 15% rispetto al 2015 e nel primo semestre del 2017 abbiamo messo a segno un +13%, il che ci fa ben sperare».

Fascia alta. Un look della PE 2018 del brand di proprietà Maëlie

L’azienda pugliese - presente sul mercato con marchi propri come Maëlie e in licenza come Msgm kids, Fred Mello e Diadora, solo per citarne alcuni - ha recentemente ampliato il suo portafoglio con l’acquisizione delle licenze di Beverly Hills Polo Club e Neil Barrett, la cui collezione per la primavera-estate 2018 sarà presentata a Pitti Bimbo. «Puntiamo molto su questa licenza americana che ha un alto posizionamento - aggiunge D’Onofrio - perché la nostra strategia di sviluppo va in direzione del lusso con nuove acquisizioni. La proiezione di fatturato sul primo anno di Neil Barrett è di 2 milioni di euro. Produrremo e distribuiremo il total look bambino dai 4 ai 14 anni per il momento. Con il tempo vedremo quando inziare con la bambina».

E aggiunge: «L’export pesa per il 30% sui nostri ricavi. I mercati principali sono Paesi Arabi, Europa, soprattutto Benelux, ma anche la zona asiatica e l’Est Europa, con la Russia in ripresa, sono importanti. Il nostro obiettivo è cogliere le opportunità che arrivano da nuovi Paesi che chiedono sempre più prodotti di fascia alta come la Polonia e la Cecoslovacchia, in Europa, ma anche il Far East e con marchi internazionali è facile approcciare queste aree, sempre però con accordi con retailer basati su progetti di sviluppo a lungo termine, che abbiano una continuità».

Per il momento l’azienda non pensa all’apertura di monomarca, ma, mai dire mai: «Al momento siamo in stand by - conclude il legale -. Probabilmente inizieremo a pensarci nel 2020 perché adesso abbiamo bisogno di crescere ancora all’estero con i multibrand».

