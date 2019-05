Monnalisa ha scommesso sui negozi diretti in Cina

È rimasto uno dei pochi marchi italiani di fascia alta specializzati nella (sola) moda junior che ha dimensioni e presenza internazionale, e che – proprio per questo – ragiona e si muove come un brand dell’adulto. E infatti l’aretina Monnalisa della famiglia Iacomoni continua a investire sul retail all’estero e sull’e-commerce, sforna progetti (a Pitti Bimbo presenta una capsule per mamma e bambina, formata da 12 outfit e due capospalla), avvia l’apertura di punti vendita negli aeroporti. Oltre a investire nel quartier generale di Arezzo, costato 7 milioni: i lavori finiranno in autunno, e comprendono anche un impianto logistico hi tech. «Retail, e-commerce e frazionamenti delle collezioni richiedono flessibilità – spiega l’amministratore delegato di Monnalisa, Christian Simoni – e la logistica sarà sempre più un elemento critico: per questo abbiamo deciso di svilupparla internamente. Resta, per adesso, la logistica esterna solo per le società estere, che non hanno ancora raggiunto un livello di vendite adeguato».

Capsule. Uno degli outfit mamma-bambina a Pitti Bimbo

La svolta di Monnalisa è stata infatti, nel 2016, la creazione di società all’estero per aprire negozi diretti: il vero salto è stato fatto in Cina, dove nell’ultimo anno sono stati aperti 13 negozi. «Avevamo un piano di 25 aperture dirette tra Cina, Russia, Hong Kong, Corea, Italia e Europa – spiega Simoni - ne abbiamo già fatte 27 e arriveremo a 30 entro fine anno».

Poche settimane fa è stata inaugurata la boutique di Miami; i negozi di New York e Los Angeles sono stati rilevati dal distributore; in autunno è in programma il raddoppio a Hong Kong. E ancora aperture a Doha, in Qatar, e a Stavropol, nel Caucaso, che rafforza la presenza in Russia, mercato d’elezione per la fascia alta. In Italia attenzione al travel retail con l’apertura di un pop up store all’aeroporto di Napoli. E infine a Londra, dove sarà inaugurato il nuovo showroom nel quartiere di Kensington.

L’impatto sulle vendite è forte: dopo aver chiuso il 2016 con un fatturato di 41,5 milioni, per il 62% all’export (in più di 60 Paesi) e un margine operativo lordo consolidato dell’11,5% (13,5% per la sola Monnalisa), l’azienda punta quest’anno a toccare i 47 milioni. Grazie soprattutto al retail, che dovrebbe arrivare a pesare il 25% (nel 2016 intorno al 17%); e all’e-commerce, che arriverà a 1,7-1,8 milioni.

© Riproduzione riservata