Risarcimento per Eluana, Beppino Englaro: fiero dei magistrati

«È un inferno trovarsi in una situazione del genere e vedere che una Regione ostacola in una maniera illegittima l'esercizio di questo diritto fondamentale sancito dalla Cassazione. E in questo casa la magistratura ha risposto a questa domanda di giustizia e ha dimostrato di non essere serva di nessun potere».

Beppino Englaro commenta a Effetto Notte, ospite di Roberta Giordano, su Radio24, la decisione del Consiglio di Stato , che ha respinto il ricorso della Regione Lombardia e detto sì al risarcimento a Beppino Englaro. La Regione non si fece carico del ricovero di Eluana, in stato vegetativo per 17 anni, in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione come richiesto dal padre. Per questo Eluana fu poi trasferita dalla casa di cura di Lecco alla casa di riposo la Quiete di Udine dove morì il 9 febbraio 2009. A Beppino Englaro la Regione dovrà risarcire quasi 133.000 euro.



Una volta stabilito, in sede civile, con sentenza della Cassazione, il diritto di Eluana Englaro a sospendere il trattamento di sostegno vitale, sottolineano i giudici, «non poteva ragionevolmente porsi in dubbio l'obbligo della Regione di adottare tramite proprie strutture le misure corrispondenti al consenso informato espresso dalla persona». «La Regione - continua il padre di Eluana - ha ostacolato in maniera illegittima l'esercizio di un diritto fondamentale sancito dalla Cassazione. Formigoni ce lo poteva risparmiare. La politica è stata scomposta a tutti i livelli. Quindi dobbiamo essere fieri di questa magistratura, che ha dato risposte di altissimo livello. Di più in questo caso la magistratura non può fare».

