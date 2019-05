Alitalia, Calenda: non possiamo più mettere soldi pubblici

«Non possiamo più mettere soldi pubblici in Alitalia». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda parlando a Radio 24, dove ha spiegato che «spendere meno soldi pubblici possibili» su questo tema «è la priorità». Rispondendo a una domanda su una sua possibile leadership nella prossima legislatura, il ministro ha detto: «Faccio il mio lavoro e basta, non ambisco a nulla».

Alitalia: cederla a operatore internazionale

Su Alitalia «abbiamo un ordine di priorità -ha spiegato Calenda - la prima è che si spendano meno soldi pubblici possibile e contemporaneamente che i cittadini abbiamo le rotte e i servizi, questa è la cosa importante e decisiva. Se si può fare mantenendo l'azienda tutta insieme sono molto contento». E «se si può fare cedendo l'azienda a un operatore internazionale- ha aggiunto - e penso che questa sia la strada giusta, bene. La prospettiva è questa».

Calenda ha poi affermato che i commissari stanno depositando il bilancio 2016 e rivedendo i bilanci degli anni passati con varie riclassificazioni. «È il loro dovere - ha detto - come fa parte del loro dovere promuovere eventualmente azioni di

responsabilità».

Non ho piani e progetti politici

«Interloquisco con molta gente - ha detto poi Calenda sollecitato su eventuali progetti in politica - mi vedo con Prodi da tanto tempo, è una delle poche persone in Italia che gira il mondo. Non ho un appuntamento in agenda con Berlusconi». Il ministro ha detto che sarebbe «felicissimo di incontrarlo, è un grande imprenditore e una persona molto interessante» ma che il suo lavoro «è di finire le tante cose» che ci sono da fare al ministero. «Verdini - ha aggiunto - ha detto una delle poche cose sulle quali sono d'accordo con lui, ha detto che non prenderei neanche il voto di mia madre perché vota a sinistra. Poi faccio il mio lavoro politico, dico le cose come le penso, faccio le cose nell'ambito di una versione d'insieme che è politica».

Tlc: su fibra non si possono cambiare regole in corsa

Durante l'intervista Calenda è tornato sulla posizione di Tim nei

confronti delle gare per la banda ultra larga: «Quello che non si può fare, perché

dobbiamo fare il paese serio - ha detto - è cambiare le regole in corsa». «Chiamerò Telecom - ha spiegato il ministro - e rivedremo insieme il processo in maniera trasparente e chiara: se ha il diritto di investire deve poter investire senza nessun ostacolo, ma piuttosto con tutti gli incoraggiamenti. Viceversa, se c'è un equilibrio della concessione che viene messo in difficoltà» dal cambiamento di posizione di Tim «allora sono sicuro che Telecom lo riconoscerà».

Secondo Calenda, l'interesse del gruppo sul 10% delle aree a fallimento di mercato «un po' inficia il bando, perché per esempio se sono le aree più remunerative, quelle un po' meno bianche» si potrebbe creare un disequilibrio nel processo competitivo.

Concorrenza, non mi spiego blocco legge

Il ministro ha anche parlato del «calvario» del disegno di legge sulla concorrenza e della sua richiesta di ritirare gli emendamenti del Pd per accelerare l'approvazione del provvedimento. «Sono emendamenti del Pd chiarificatori - ha detto - e non sostanziali, ho dato l'impegno del Governo a risolvere queste questioni in vario modo e ho chiesto di ritirare gli emendamenti, spero che si faccia e che si approvi il testo. Tornare al Senato in quarta lettura sarebbe una pessima immagine. Daremmo l'idea che non riteniamo la concorrenza un grande elemento di equità sociale. Spero che il Pd non si trasformi dal partito che voleva rottamare le rendite e le caste al partito che rottama la concorrenza, sarebbe un'immagine pessima». Massimo rispetto per il Parlamento - ha concluso rispondendo a alcuni commenti sul fatto che deve essere il Parlamento a fare le leggi e non i ministri - il Parlamento fa le leggi, facessero la legge».

© Riproduzione riservata