Padoan e Saccomanni, due visioni sulla stagione dell'incertezza

Che peso dare alle ombre di protezionismo proiettate sul mondo dall’Amministrazione Trump? C’è ancora spazio per la cooperazione internazionale e in che termini? Se lo sono chiesto, a conclusione di due giorni del seminario internazionale di villa Mondragone organizzato dalla Fondazione economia di Tor Vergata, l’attuale responsabile del ministero dell’Economia, Pier Carlo Padoan e l’ex ministro del Tesoro, Fabrizio Saccomanni.

La diversità dei ruoli ha imposto al primo l’obbligo di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Ci sono terreni su cui la cooperazione internazionale continua e pezzi di Agenda su cui gli accordi sono possibili» ha detto Padoan, a proposito di questo mondo che improvvisamente deve prendere coscienza di essere caratterizzato da un sistema di potere oligopolistico e di non essere più ad egemonia unica, dove spetta al paese leader l'obbligo di produzione dei beni pubblici. Non deve sorprendere, secondo il ministro, che all’interno di un simile sistema uno dei paesi possa decidere di ritirarsi o di adottare un atteggiamento più aggressivo.

Significa che necessariamente andremo incontro a conflitti politici sempre più grandi? La risposta di Padoan è no: esistono altre modalità di dialogo, che vanno avanti anche in modo sotterraneo. «Nel G7 finanziario di Bari nonostante la non cooperazione di alcuni players - ha ricordato - sono state decise cose importanti, dalla Cyber security alla cooperazione in campo fiscale». Quanto alla crescita inclusiva, oggi l’obiettivo viene portato avanti a livello nazionale da ciascun paese del G7, ma niente impedisce, ed è assai probabile che la presidenza canadese si batterà in questo senso, che in futuro vengano definiti anche a livello globale degli indicatori di performance per misurare quel che ciascun paese fa su questo terreno. Quanto all’Italia, già si procede in questa direzione: Padoan ha annunciato che nel prossimo Def si proseguirà sulla strada indicata dalla Commissione Giovannini, aumentando il numero degli indicatori di benessere (attualmente sono quattro) per definire e valutare le misure di bilancio ai fini di una crescita inclusiva e sostenibile.

Diverso è il tenore delle considerazioni di Fabrizio Saccomanni, chiamato a far parte di un gruppo internazionale di saggi incaricato di definire una riforma della governance globale. Secondo Saccomanni in questo momento nel mondo c’è un’elevatissima incertezza sulle politiche, insieme a una grande bonaccia sui mercati e, dunque, a una bassa volatilità. Senonché, nella storia questa compresenza contraddittoria delle due variabili non è mai durata a lungo: a un certo punto o si riduce l'incertezza o la volatilità dei mercati aumenta.

Saccomanni ha ricordato che gli operatori valutari oggi, proprio a causa di questa incertezza sulle politiche commerciali annunciate da Trump, sono equamente divisi fra chi è sicuro che il dollaro salirà e chi ritiene che la valuta Usa scenderà. «Ricordiamoci che poco prima della caduta del sistema valutario definito a Bretton Woods Nixon aveva introdotto un dazio del 10 per cento sulle importazioni americane, perché anche allora si parlava di un disavanzo di bilancia dei pagamenti Usa insostenibile. Il risultato fu un crollo della valuta americana. Ai tempi di Reagan assistemmo invece al maxi-dollaro che innescò la crisi petrolifera e alla fine, per riequilibrare i problemi della competitività Usa, rese necessario l'accordo sui cambi del Plaza». Occhio all’incertezza delle policy, è dunque la conclusione di Saccomanni: «Se non viene contenuta, può generare forti tensioni finanziarie internazionali, che abbiamo già visto nel passato».

