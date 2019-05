Terrorismo, espulso un tunisino: apologia dell’Isis su Facebook

Espulso un 25enne tunisino per motivi di sicurezza dello Stato. Il giovane, residente a Scicli (Rg), ha reso noto il Viminale, è emerso all’attenzione delle forze di polizia nell'ambito dell’attività di ricerca informativa in relazione a due suoi connazionali, già espulsi il 14 aprile scorso. Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha formato oggi il provvedimento di espulsione.

Su Facebook aveva postato contenuti di propaganda jihadista

Il tunisino frequentava la moschea di Donnalucata (Rg) e su Facebook presentava la sua immagine con la frase <io sto andando, è sicuro che non torno, quindi addio». Aveva, inoltre postato contenuti di propaganda jihadista ed immagini con riferimenti apologetici dello Stato Islamico. Il giovane aveva intrattenuto con altri stranieri una corrispondenza a connotazione jihadista. Aveva infine mutato il suo aspetto esteriore e frequentava assiduamente piccoli gruppi interessati all'approfondimento di tematiche religiose.

Espulsi in 55 dall’inizio dell’anno

Con il rimpatrio di oggi, il cinquantacinquesimo del 2017, sono 187 i soggetti gravitanti in ambienti dell’estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese dal 2015.

Minniti: l’integrazione è il futuro del Paese

non c«Se noi oggi ci limitiamo soltanto all’accoglienza, senza pensare all’integrazione, abbiamo messo in discussione il futuro di questo Paese», ha detto il ministro dell’Interno Marco Minniti a Fano a un convegno dell’Anci. Il ministro ha ribadito, infatti, che «non c'è un nesso tra immigrazione e terrorismo. C’è un nesso tra mancata integrazione e terrorismo, basta guardare quello che è successo da Charlie Hebdo in poi». Quindi, ha aggiunto «noi dobbiamo tenere in piedi queste due cose. Per questo io dico che il termine accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione».

Veglia a Sant’Egidio: «Non si può morire di speranza»

Basilica di Santa Maria in Trastevere affollata questa sera a Roma per “Morire di Speranza”, la veglia - organizzata da Comunità di Sant’Egidio, Centro Astalli, Caritas Italiana, Fondazione Migrantes, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Acli, Casa Scalabrini 634, Associazione Papa Giovanni XXIII - per ricordare le troppe persone - uomini, donne e bambini - scomparse negli ultimi anni nel mare Mediterraneo o in altri terribili percorsi verso l’Europa.

Solo quest’anno 2mila morti

Solo dall'inizio di quest'anno sono quasi 2 mila. Morti di “speranza” in una vita migliore, lontano da guerre e difficoltà di ogni genere. Mentre nel 2016 la percentuale di mortalità era di 1 a 42, ormai è di 1 ogni 32 persone anche se il numero degli arrivi è calato di due terzi. Presenti centinaia di immigrati, tra cui alcuni che hanno vissuto terribili viaggi per giungere in Europa, insieme a quelli che, invece, sono arrivati in sicurezza con i corridoi umanitari. Presenti anche familiari e amici di chi ha perso la vita in mare. Durante la veglia sono stati letti alcuni nomi di chi è scomparso insieme a ad alcune storie e sono state accese candele in ricordo delle vittime dei viaggi verso il nostro continente.

Reintrodurre vie di ingresso legali in Europa

“Morire di speranza” si svolgerà nei prossimi giorni anche in altre città italiane ed europee per offrire altrettanti momenti di memoria, ma anche per suscitare nuove iniziative di accoglienza e integrazione. Nella sua omelia, don Marco Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere, ha parlato della necessità di «salvare, come obbligo morale», di accogliere ma anche di integrare, un impegno che chiede di «essere coraggiosi, intelligenti, tenaci». È stato chiesto di reintrodurre vie di ingresso legale in Europa per lavoro e un più forte impegno per politiche di immigrazione.

© Riproduzione riservata