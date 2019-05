Alitalia: lunedì le lettere per la data room, offerte entro il 21 luglio

Lunedì partiranno le lettere per consentire l'accesso alla data room a quegli operatori, tra i 33 che hanno inviato manifestazioni di interesse, che hanno superato la prima selezione perchè ritenuti in possesso dei requisiti di base. Entro il 21 luglio potranno presentare le proposte non vincolanti, sulla base delle quali i commissari straordinari definiranno il programma dell'amministrazione straordinaria.

Lo hanno comunicato i tre commissari, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, che intendono mantenere il massimo riserbo sia sul numero che sui nomi dei potenziali acquirenti. I soggetti ammessi all data room, che aprirà tra lunedì e martedì, avranno accesso a queste informazioni con l'impegno alla riservatezza, spiegano fonti aziendali, i dati non potranno essere divulgati ed avranno un livello di dettaglio coerente con la fase procedurale. Non saranno dunque fornite informazioni sensibili sul piano commerciale.

Entro luglio le offerte non vincolanti

Potrebbero essere 18 gli operatori che hanno superato la prima selezione. I nomi che circolano da tempo, anche se manca la conferma ufficiale, sono quelli di British Airways, Lufthansa, Delta Airlines, Ethiad, delle low cost Ryanair e Easyjet, di società di handling aeroportuale e di fondi di private equity (Tpg, Cerberus). L'interesse può essere rivolto alla ristrutturazione economica (il soggetto acquirente si prende carico di attivi e passivi e della ristrutturazione), all'acquisizione dell'intera compagnia (il soggetto acquirentesi prende carico solo degli attivi e con la cifra che versa vengono pagate le passività) - che è la soluzione preferita dai commissari e dal governo - o all'acquisizione di complessi di beni e contratti.

In realtà l'assenza da questa rosa di nomi non impedisce di partecipare in una fase successiva alla gara, quindi, nei prossimi mesi potrebbero essere presentate offerte da operatori o cordate che ancora non sono uscite allo scoperto. Il prossimo passaggio è atteso entro 21 luglio, per la presentazione delle offerte non vincolanti, sempre entro luglio si attende il piano industriale, mentre per il mese di ottobre è fissata la scadenza per le offerte vincolanti.

Emergenza cassa superata: 617,9 milioni di liquidità

La principale sfida per i commissari è quella di rendere Alitalia appetibile sul mercato, eliminando i sovraccosti per allineare le spese della compagnia sui livelli dei principali competitor. L'uscita anticipata dai derivati sul prezzo del carburante ha fatto risparmiare 100 milioni una tantum, mentre sono in corso rinegoziazioni dei leasing aerei e dei contratti di fornitura. Finora è stato reso noto l'andamento dei ricavi di maggio, in crescita a 250 milioni rispetto ai 240 milioni dell'anno precedente. Ma ancora non si conoscono le altre voci del conto economico (l'ultimo bilancio disponibile è relativo al 2015), né si conosce l'andamento del load factor, che è un altro importante indicatore dello stato di salute della compagnia. Altro elemento reso noto dai commissari riguarda la cassa: l'emergenza, almeno per il momento, pare superata e dopo il prestito ponte da 600 milioni la liquidità è pari a 617,9 milioni di euro.

