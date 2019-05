Banche venete, Baban: «Evitare il fallimento, accettare l’offerta di Intesa»

«Bisogna evitare il fallimento delle banche venete. Avrebbe un effetto devastante, non solo per le conseguenze dirette sul territorio socio-economico del Nord Est. Inciderebbe sulla fiducia complessiva e sulla ripresa, proprio ora che ci sono segnali positivi e che il Nord Est sta riprendendo il suo ruolo di locomotiva. Il mercato vive di aspettative, bisogna intervenire nell'interesse del paese».

Presidente della Piccola Industria di Confindustria, e imprenditore veneto, Alberto Baban segue l'evolversi della vicenda con attenzione e preoccupazione: «Bisogna trovare una soluzione, la decisione non può essere rinviata, guardiamo con fiducia le mosse del ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan», insiste. «Il governo ha allontanato il rischio del bail in, ora si tratta di andare avanti. La Bce non può considerare l'intervento governativo come un aiuto di Stato, altrimenti lo stesso dovrebbe valere anche per il Monte dei Paschi, mettendo a rischio il salvataggio della banca toscana. In questo scenario è fondamentale accettare l'offerta di Intesa SanPaolo».

“Il governo ha allontanato il rischio del bail in, ora si tratta di andare avanti. La Bce non può considerare l'intervento governativo come un aiuto di Stato” Alberto Baban





«Non possiamo farci imporre una scelta dall’Europa» e che «non possiamo essere sempre sul banco degli imputati» ed essere oggetto di «esperimenti». «Il governo dunque faccia pressione» su Bruxelles affinché «si faccia una

scelta giusta» per le due banche venete.

Anche Vincenzo Boccia ha seguito in questi giorni l'evolversi della situazione delle banche venete e del loro salvataggio, sottolineando «l'impegno del governo per una soluzione positiva per risparmiatori, occupazione e imprese, in un territorio strategico per la ripresa dell'economia italiana».

© Riproduzione riservata