Export, in forte crescita negli Usa il «bello e ben fatto» italiano

I prodotti italiani di alta qualità seducono sempre più il mercato Usa. Gli americani hanno un “debole” per il made in Italy del “bello e ben fatto” (Bbf: alimentare, arredo, moda e accessori di fascia alta ma non di lusso, destinati alla borghesia globale top-spender). E dai dati elaborati per l’ultimo rapporto Csc-Prometeia “Esportare la dolce vita” emerge che negli Usa sarà almeno del 28% la crescita cumulata tra il 2016 e il 2022 di importazioni Bbf provenienti dall'Italia, fino a raggiungere quasi 13 miliardi nel 2022 (2,8 miliardi in più rispetto ai 9,8 miliardi del 2016). Una previsione prudenziale, quest’ultima, di conservazione delle quote di mercato, che conferma comunque gli Stati Uniti primo mercato per il Bbf italiano. Ma l’export potenziale dall’Italia negli Usa, con l’aumento delle quote di mercato, potrebbe arrivare fino a 20 miliardi. Da segnalare che i Bbf rappresentano il 20% delle esportazioni manufatturiere italiane ed hanno un prezzo superiore rispetto ai concorrenti.

Italia primo esportatore Ue di Bbf negli Usa

I prodotti Bbf italiani hanno già conquistato tra il 2011 e il 2015 una fetta più ampia delle importazioni americane nella maggior parte dei settori analizzati (in particolare: alimentare, abbigliamento e tessile-casa, calzature e occhialeria) o, comunque, hanno consentito all’Italia di rimanere il primo esportatore dell’Unione europea negli Usa (nell’arredamento e nell’oreficeriagioielleria). Tuttavia, il posizionamento dell'Italia negli USA è ancora inferiore al potenziale (tre punti percentuali sotto la quota media detenuta nell’insieme dei Paesi avanzati) e, quindi, la crescita nei 50 stati federati americani rappresenta una grande opportunità per le imprese BBF italiane. Anche perché con una ricchezza media particolarmente elevata (oltre 50mila euro di Pil pro-capite, ma soprattutto circa 37mila euro di reddito disponibile per consumatore), gli Stati Uniti sono il mercato avanzato con il maggiore potere d'acquisto.

Export Bbf negli Usa fino a quota 20 miliardi

Non a caso, in un secondo scenario «coraggioso» tratteggiato nel rapporto, si ipotizza che il Bbf italiano, almeno nei principali stati federati, riesca a erodere quote ai concorrenti più virtuosi, arrivando ad oltre 5 miliardi in più rispetto al 2016. Ma lo studio evidenzia anche uno scenario «ideale» nel quale si ipotizza di riuscire a raggiungere negli Usa la stessa quota di mercato media che il Bbf italiano ha nei mercati avanzati (ossia l'8,1% dal 5,2%). In questo caso il potenziale di crescita rispetto al 2016 raggiunge quasi 10 miliardi di euro, portando l’export Bbf italiano negli USA nel 2022 a 20 miliardi di euro.

Lo spettro del protezionismo

Si tratta però di uno scenario su cui incombe lo spettro del protezionismo. Se messo in atto, potrebbe condizionare gli scenari a medio termine per le importazioni americane, vanificando una parte dei vantaggi prospettati per il Bbf. Lo scenario prudente, adottato nel rapporto come scenario base, recepisce un

peggioramento delle condizioni di accesso (certificazioni ulteriori, allungamento dei tempi, nuovi passaggi burocratici) ma non vere e proprie guerre commerciali (basti pensare ai dazi al 100% su alcuni prodotti europei minacciati dalla presidenza Trump). Si tratta di uno scenario tutto sommato “innocuo” che non cambierebbe gli ordini di grandezza della domanda di beni importati dall'estero (Italia compresa).

Con il ritorno ai dazi crescita export inferiore di 1,4 mld

Uno scenario shock in cui si ipotizza che le tariffe doganali ritornino alle condizioni precedenti le liberalizzazioni degli anni Novanta, avrebbe invece costi ben più pesanti per le imprese del Bbf . Nell’ipotesi che i dazi medi pagati dalle imprese italiane tornino ai livelli del 1989, l'import degli Stati Uniti dall’Italia nel 2022 risulterebbe infatti di 1,4 miliardi inferiore rispetto allo scenario base (11,6 invece di 13 miliardi nel 2022).



© Riproduzione riservata