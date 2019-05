Banche venete, Gentiloni: «Garantiremo risparmiatori e correntisti»

BRUXELLES. «Stiamo seguendo la situazione, in continuo contatto tra il ministero del'Economia, le autorità finanziarie italiane ed europee. Se ci saranno decisioni da prendere le prenderemo, siamo in continuo contatto con le autorità competenti». In ogni caso «le garanzie per i risparmiatori e i correntisti mi sento di confermarle totalmente». Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine del Vertice Ue di Bruxelles, ha risposto a chi gli chiedeva se il Governo a breve varerà un decreto per risolvere la crisi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza.

Boccia (Confindustria): non c'era alternativa per salvataggio

Un tema, quello delle Banche venete sul quale è intevenuto oggi anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, interpellato a margine dell’assemblea di Confindustria Firenze. «Non mi sembra - ha sostenuto

a proposito degli oneri per lo Stato derivanti dal salvataggio delle banche venete - che ci fossero altre alternative su cui discutere. Se non ne abbiamo occorre essere pragmatici e vediamo di evitare effetti panico all’interno del mercato, che in altri Paesi abbiamo già visto in epoche passate». Secondo Boccia l’offerta presentata da Intesa Sanpaolo «è buona», per cui «accontentiamoci pragmaticamente di un’offerta e di una grande banca senza la quale avremmo avuto molti più problemi».

Gentiloni: su migranti Italia soddisfatta da vertice

Tornando al consiglio europeo di Bruxelles, sul tema immigrazione, al centro della sessione di questa mattina (ieri si è parlato delle agenzie che lasceranno Londra e soprattutto del nuovo storico accordo sulla difesa del Consiglio europeo), «credo che l’Italia possa essere soddisfatta dalle conclusioni raggiunte, anche se sappiamo bene che i problemi con cui ci dobbiamo confrontare non si risolvono con le conclusioni di un documento del Consiglio europeo» ha detto Gentiloni (che il 29 giugno incontrerà Angela Merkel a Berlino insieme ai leader europei Emmanuel Macron, Mariano Rajoy, Theresa May e Mark Rutte) nella conferenza stampa a Bruxelles. Lo ha detto facendo riferimento al maggior impegno degli Stati membri sul rifinanziamento dei fondi per l'Africa, all'impegno dei diversi paesi alla solidarietà con i paesi in prima linea nel fronteggiare flussi, alla questione dell'utilizzo delle politiche dei visti da parte dell'Ue per incentivare gli accordi sui rimpatri.

In precedenza, parlando al teatro Bozar agli Stati generali dei funzionari italiani presenti nelle istituzioni europee, il premier aveva sottolineato la necessità di «più slancio nelle politiche migratorie», perché il problema «non può gravare sulle spalle di alcuni paesi in prima linea», ma le responsabilità devono essere condivise da tutti i paesi europei, per una inclusione sociale».

Brexit è stata una sonora sveglia

Gentiloni ha ricordato che esattamente un anno fa, il 23 giugno 2016, il Regno Unito votava l'uscita dalla Ue, e questo evento aveva alimentato un'ondata di sfiducia verso l'idea-Europa, anche per le crisi migratorie, lo stato dell'economia e il crescere di movimenti populisti. Ma dopo un anno il clima, per il premier, è cambiato: «Brexit non è stata una campana a morto ma una sonora sveglia».

E «ora che il clima è più positivo» vanno colte le sfide forti sulle

politiche economiche per la crescita. Dopo Gentiloni hanno parlato tra gli altri l’alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini - che in particolare ha rivendicato il ruolo italiano nelle politiche migratorie dentro la Ue - e il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani. L’evento è stato organizzato dalla rappresentanza permanente presso la Ue, guidata dall’ambasciatore Maurizio Massari.

© Riproduzione riservata