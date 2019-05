Italia, Germania e Francia: network per Industria 4.0

Italia, Germania e Francia mettono in sinergia i rispettivi piani per Industria 4.0. Nei giorni scorsi il comitato congiunto costituito dai tre governi con il contributo di imprese, docenti ed esperti ha dato il via a un piano d’azione condiviso su tre grandi temi: standardizzazione delle tecnologie (coordinato dalla Germania), Pmi e trasferimento tecnologico (a guida italiana),politiche pubbliche (a guida francese).

Il tema della cooperazione verso la strada dei nuovi modelli industriali, che sarà anche al centro del G7 Industria previsto a Torino il 26 e 27 settembre, diventerà ancora più attuale quando in autunno la Commissione europea dovrebbe presentare le sue proposte legislative su big data, data ownership, cybersecurity: «Tre dossier - dice Stefano Firpo, direttore generale per la politica industriale del ministero dello Sviluppo - su cui l’industria europea si gioca tutto».

La Germania gode della primogenitura per quanto riguarda le politiche mirate alla digitalizzazione dell’economia reale, con la piattaforma “Industrie 4.0”. Francia ed Italia l’hanno seguita con i piani “Industrie du Futur” e “Industria 4.0”.

Il gruppo di lavoro comune dovrà elaborare proposte per armonizzare gli standard tecnologici: i protocolli di interoperabilità dovranno garantire che macchinari, attrezzature, sensori, oggetti connessi di qualsiasi tipologia possano dialogare in un’ottica aperta. L’internet of things (IoT) lo rende praticamente inevitabile, così come è indispensabile per l’Europa fare fronte comune di fronte all’offensiva tecnologica che arriverà sia dalla Cina sia dagli Stati Uniti. «Interoperabilità, apertura, scalabilità, meccanismi plug and play e sicurezza - si legge nel documento comune - dovranno supportare un’integrazione semplice e senza soluzione di continuità delle differenti soluzioni IoT». Il gruppo di lavoro partirà dalla definizione di una lista di standard rilevanti su cui spingere in modo coordinato con gli organismi internazionali di standardizzazione.

L’Italia, con Marco Taisch, docente del Politecnico di Milano, guiderà il gruppo di lavoro sulle Pmi, basato sui centri per il trasferimento tecnologico (ad esempio in Italia i competence center, per i quali però manca ancora il decreto attuativo). L’idea è dare visibilità ai casi di successo, anche attraverso piattaforme digitali per mettere le imprese in connessione , workshop e progetti in collaborazione sulla ricerca e sviluppo. Uno degli obiettivi è mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni migliori per agganciare la trasformazione di Industria 4.0, che altrimenti resterebbe perimetro esclusivo dei grandi gruppi industriali.

© Riproduzione riservata